Ema Stokholma e Angelo Madonia si conoscevano già prima di Ballando con le stelle?/ La confessione

Ema Stokholma e Angelo Madonia conquistano Ballando con le Stelle 2022

Ema Stokholma e Angelo Madonia sono tra i favoriti di Ballando con le Stelle 2022. Non solo, la coppia tra un ballo e l’altro si è anche innamorata! Un amore che i due portano con grande passione anche sulla pista da ballo incontrando i favori della giuria che ha sempre premiato la coppia. Durante l’ultima puntata Ema ha parlato del rapporto con il fratello prima di tornare sulla pista da ballo sulle note di “Rolls Royce” di Achille Lauro. Una esibizione che ha convinto la giuria tutta. A cominciare da Ivan Zazzaroni: “lei ha centrato tutto, sembra che se ne intenda veramente. Tu personalizzi tutto”, mentre Fabio Canino in collegamento da casa causa Covid ha detto “molto bene, bravi”.

Anche Carolyn Smith ha elogiato la coppia: “mi è piaciuto tantissimo. Hai un ritmo speciale nel tuo corpo, molto bello”, mentre Selvaggia Lucarelli ha precisato: “io trovo che lei sia brava ma per me continua ad avere un problema di braccia. È stata stasera poco sciolta e spaventata”. Infine il parere di Guillermo Mariotto: “il suo corpo sembra fluttui. Bella coreografia, complimenti”.

Non solo partner di ballo a Ballando con le Stelle 2022, visto che Ema Stokholma e Angelo Madonia sono anche una coppia. “Mi piace Ema, si vede? Siamo molto riservati, trovo giusto preservare un certo aspetto della coppia. Conoscendola non penso che lei si sarebbe fatta prendere dall’insegnante di danza, è un po’ da fiction: vado a scuola di danza e m’innamoro del maestro di ballo.” ha detto il maestro di ballo. Dal canto suo la conduttrice radiofonica ha detto: “penso sempre che devo stare attenta, a me l’amore mi fa sentire debole, e come se io avessi bisogno di quella persona. Lui si lascia più andare, sui sentimenti è più libero, io invece ho paura che l’altra persona mi faccia stare male, mi cag* sotto!”.

In realtà in pochi sanno che i due si erano già conosciuti qualche anno fa come ha rivelato proprio il ballerino :”ci conoscemmo tre anni fa per caso in un albergo in Cina e non mi filò di striscio. Invece questa volta ci siamo proprio trovati. Lei è una bomba, è molto piacevole parlare e stare in sua compagnia”.











