Ema Stokholma e Angelo Madonia si sposano?/ “Certo, lei ha tutte le qualità del mondo!”

Ema Stokholma e Angelo Madonia: le remore dei primi tempi insieme: “Gli chiesi di trattenerci…”

Le passioni in comune possono spesso essere una sorta di collante ulteriore per nuove storie d’amore; Ema Stokholma ed Angelo Madonia rappresentano alla perfezione tale assunto. Insieme hanno condiviso la pista di Ballando con le stelle e proprio grazie al talent la loro relazione ha raggiunto uno step ulteriore. Insieme non hanno avuto modo di rendere nota la reciproca realtà sentimentale, rivelando dolci particolari del loro giovane rapporto d’amore. “Angelo è una persona molto seria, sto imparando a conoscerlo e a capire che posso anche espormi. Ha le chiavi di casa, è una cosa seria…“. Queste le parole di Ema Stokholma al settimanale Nuovo Tv, riferite proprio alla liaison con Angelo Madonia.

Come riporta il portale Isa e Chia, nell’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo Tv Ema Stokholma avrebbe rivelato come inizialmente fosse restia nel rendere pubblica la sua relazione con Angelo Madonia. “Inizialmente gli ho chiesto di trattenerci un po’ e non sdoganare qualcosa che non sappiamo cosa sia… Quando io invece ho cominciato ad aprirmi pubblicamente lui continuava a trattenersi. Non è da me espormi così tanto, però alla fine Angelo è una persona molto seria, sto imparando a conoscerlo”. Le parole al miele non arrivano solamente da parte della speaker radiofonica; anche Angelo Madonia si sarebbe sbilanciato nel raccontare la bellezza del loro rapporto. “Lei è davvero una donna unica, una persona non assomiglia a niente e nessuno; la casa che abbiamo messo su è diventata un progetto di coppia“.

Stando alle parole rilasciate per Nuovo Tv da Ema Stokholma e Angelo Madonia – riportate da Isa e Chia – è lecito dedurre che la coppia abbia tutte le intenzioni di progettare insieme il prossimo futuro. “Se sarei disposto ad allargare la famiglia? Lei è la donna della mia vita ed il mio compito è quello di renderla felice: quindi se lei volesse un figlio non mi tirerei indietro. Vorrei vederla felice, anche nella sua carriera”. Le parole di Angelo Madonia trasudano amore e complicità per la “sua” Ema Stokholma, soprattutto quando parla del possibile matrimonio. “Certo che la sposerei, perché ha tutte le qualità del mondo e regala anche uno sguardo moderno alle mie figlie”.

Nel prosieguo dell’intervista per Nuovo Tv, Angelo Madonia ha voluto sottolineare anche la bellezza della convivenza e di come la condivisione sia per l’oro il valore aggiunto per la relazione con Ema Stokholma. “Ci accomuna la passione per i tatuaggi, ma non solo: tutti e due volevamo una storia seria e insieme ci completiamo. La casa era un suo progetto – ma che poi è diventato un progetto di coppia – è il centro delle nostre giornale”. Il ballerino poi aggiunge: “Facciamo colazione insieme, poi ci dedichiamo ai rispettivi impegni di lavoro e poi ci ritroviamo a casa dove spesso io cucino”.











