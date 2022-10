Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno insieme?/ Bacio e dichiarazione durante le prove: “Lui mi piace”

Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno insieme? Dichiarazioni importanti a Ballando con le stelle 2022

Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno insieme anche nella vita vera? È questa la domanda che nasce nel pubblico di Ballando con le stelle 2022 dopo la visione dell’ultimo video che racconta le prove in sala prima della loro nuova esibizione in pista. I due infatti ammettono di piacersi e, alla fine del video, sembra arrivare anche un bacio sulle labbra.

“Se mi piace Ema? Che domanda è! Mi piace, si vede?”, ammette Angelo Madonia all’inizio del filmato che riassume le prove per la loro nuova esibizione. Poi continua Ema Stokholma: “Non pensavo di essere così sciolta, forse sto iniziando a capire tante cose… Funziona questo Ballando!”, racconta con un grande sorriso sulle labbra. Poi continua dichiarando i suoi sentimenti per il balllerino suo maestro in questa avventura a Ballando: “Angelo mi piace, era da tempo che non incontravo un uomo che mi piace. – e conclude – In tre settimane mi è cambiata la vita perché so che c’è una persona in più nella mia vita sulla quale posso fare affidamento e quindi mi sto un po’ godendo questa cosa”. Che stia dunque nascendo una nuova coppia? In pista non si sbilanciano ulteriormente ma il pubblico di Ballando con le stelle ormai sogna sulla coppia.

