Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno insieme/ Confessione a Ballando, Mariotto “L’amore vi rende bellissimi”

Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno insieme: l’ammissione a Ballando con le stelle

Ema Stokholma e Angelo Madonia non si nascondo più e, nella clip che anticipa l’esibizione nel corso della nuova diretta di Ballando con le stelle 2022, ammettono velatamente di stare insieme. Ema racconta di aver trovato in lui un grande sostegno e di provare per lui dei sentimenti: “È una persona sulla quale so di poter contare. È un incontro un po’ strano questo qua con Angelo, non me l’aspettavo proprio. Mai l’avrei detto e invece non posso negare che si sia creato. Però ho ancora tanti muri”.

Angelo ammette che Ema è arrivata in un momento per lui difficile: “Conoscendola non penso che lei si faceva prendere dall’insegnante di danza, è un po’ da fiction ‘Vado a scuola di danza e mi innamoro del maestro di ballo’. Ema per me è una scoperta, arriva anche in un periodo per me difficile perché è morto da poco mio padre e quindi mi sono dovuto dedicare ad altre cose, quando perdi un pezzo importante ti devi curare e questo rapporto con lei mi sta curando”.

Ema Stokholma e Angelo Madonia, è amore? Mariotto sogna…

Le confessioni a cuore aperto di Ema Stokholma proseguono: “Angelo mi dà sicurezza e anche un po’ di leggerezza. Bisogna essere solidi in due e io non sono una persona tanto solida, anzi sono molto fragile. Non riesco adesso a metterci una parola su questo rapporto adesso”.

Angelo però si sbilancia e ammette che lui ed Ema stanno insieme: “Sì, stiamo percorrendo questo momento di vita insieme, vediamo dove ci porterà”. In studio non mancano battute, sia da parte di Ivan Zazzaroni che si complimenta per l’ammissione, sia da parte di Mariotto: “L’amore vi rende meravigliosi”, ammette.

