Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno insieme?/ Lui: “Lei è una bomba! Ci siamo conosciuti in albergo ma…”

Mentre sale l’attesa nei telespettatori di Rai Uno, in vista della nuova e quarta puntata di Ballando con le stelle 2022, Angelo Madonia torna al centro dell’attenzione mediatica per alcune dichiarazioni su Ema Stokholma. I due sono partner di ballo sulla pista di Ballando con le stelle 2022 e, in un’intervista concessa a Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini, il ballerino professionista si è lasciato andare ad una serie di elogi per la sua partner unite a parole sospette di una spiccata attrazione fatale provata nei suoi confronti.

Nel raccontarsi, parlando della partner di ballo a Ballando con le stelle, Angelo Madonia ha raccontato: “Tre anni fa ci conoscemmo caso in un albergo in Cina e non mi filava di striscio!”. Qualcosa potrebbe però cambiare tra i due adesso, così come lui stesso ha dichiarato tra le pagine del settimanale: “Invece questa volta ci siamo proprio trovati”.

“Lei è una bomba, – ha ancora ammesso Angelo Madonia nel corso dell’intervista, aggiungendo – è molto piacevole parlare e stare in sua compagnia. E poi siamo entrambi single, il che è di grande aiuto: se abbiamo voglia di berci qualcosa fuori lo facciamo senza problemi né tabù. Quindi, che dire? Al momento trascorriamo un bel tempo insieme, principalmente ballando, ma facendo anche cose normali che magari ci faranno capire se può nascere qualcosa”.

I due vivono la passione condivisa per il ballo e se é vero il detto che “da cosa nasce cosa” non si é azzardata l’ipotesi che la conoscenza tra Angelo e Ema possa evolvere in un amore travolgente: “Non sono in condizione di dare un nome a questa cosa, ma sono contento di viverla”, riporta per adesso, sibillino, Angelo.

