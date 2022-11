Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno insieme?/ “Questo rapporto mi sta curando”

Ema Stokholma e Angelo Madonia: è nato l’amore a Ballando con le stelle 2022?

Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno insieme? La conferma è arrivata durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2022 direttamente dalla conduttrice radiofonica e dal suo maestro di ballo. Nei giorni scorsi Ema Stokholma aveva infatti raccontato a Gente che “lui c’è, mi capisce. Angelo è diventato importante nella mia vita, ci sproniamo a dare il meglio a fare bene. Tra di noi c’è una bella intesa, non posso negarlo, ma ci stiamo conoscendo”. Il feeling tra loro era evidente in sala prove come sulla pista da ballo, poi sabato sera Ema ha confermato che tra lei e Angelo c’è qualcosa di più: “È un incontro un po’ strano questo qua con Angelo, non me l’aspettavo proprio. Mai l’avrei detto e invece non posso negare che si sia creato. Però ho ancora tanti muri”. Oggi, lunedì 14 novembre, Ema Stokholma e Angelo Madonia saranno ospiti di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno.

Angelo Madonia: “Ema Stokholma mi sta curando”

Sabato sera anche Angelo Madonia, maestro di ballo di Ema Stokholma a Ballando con le stelle 2022, si è lasciato andare sul rapporto nato con la sua allieva: “Conoscendola non penso che lei si faceva prendere dall’insegnante di danza, è un po’ da fiction ‘Vado a scuola di danza e mi innamoro del maestro di ballo’. Ema per me è una scoperta, arriva anche in un periodo per me difficile perché è morto da poco mio padre e quindi mi sono dovuto dedicare ad altre cose, quando perdi un pezzo importante ti devi curare e questo rapporto con lei mi sta curando”. E ha aggiunto: “Sì, stiamo percorrendo questo momento di vita insieme“. Angelo Madonia, palermitano di 38 anni, aveva già fatto parte del cast di Ballando con le Stelle nel 2006 e nella scorsa stagione è tornato nuovamente nel cast dei ballerini di Milly Carlucci.

