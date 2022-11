Ema Stokholma e Angelo Madonia, vinceranno Ballando con le stelle?/ Sicuramente vince l’amore…

Ema Stokholma e Angelo Madonia, Ballando con le stelle 2022: vinceranno?

Il pubblico si sta appassionando a Ema Stokholma e Angelo Madonia protagonisti assoluti a Ballando con le stelle 2022. L’ultima esibizione è piaciuta perché è stata emozionante. Qualche follower non ha gradito l’intervento della Lucarelli quando ha detto di aver visto troppo Angelo. Ema é di una dolcezza unica e la gente la adora. Insieme ad Angelo forma una vera coppia e nel ballo traspare questa loro delicata complicità. Finora hanno ballato Salsa, Bachata, Samba, Tango, Charleston e Valzer.

Ora il pubblico vorrebbe vederli alle prese con un Jive, un Moderno oppure un bello e movimentato Boogie. Quello che appare certo è che i due avranno la possibilità di esibirsi ancora e che siano al momento i più vicini a una possibile vittoria. Certo le dinamiche di un talent show cambiano rapidamente, quindi non è da escludere che già da stasera questo pensiero possa portare a una delle altre coppie protagoniste in pista.

Il Valzer di Ema Stokholma e Angelo Madonia

Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle Ema Stokholma e Angelo Madonia hanno proposto il Valzer sulle note di “A mano a mano” di Rino Gaetano. A Ivan Zazzaroni gli è piaciuto molto che la coppia abbia ammesso di avere una storia. Per Carolyn hanno trovato la sintonia insieme, c’è stata molta fluidità, per Ema è arrivato il momento di curare la posizione dei piedi e ricordarsi di chiudere sempre le caviglie. A Canino è piaciuto che Ema ogni volta entra nel personaggio e ci mette l’anima.

Mariotto ha provato un po’ d’invidia, perché gli piace quello che nato tra Ema e Angelo, anche se a volte ballano un po’ maluccio, riescono a creare pathos. Per Selvaggia sono stati bravi, ha visto però tanto Angelo e un po’ meno Ema che andrebbe messa più in risalto. I voti della giuria sono stati alti, solo la Lucarelli ha dato un 7, in totale hanno ottenuto 44 punti.

I pensieri di Ema Stokholma

Nella clip che va in onda prima dell’esibizione, Ema Stokholma ha raccontato che ogni volta scende in pista con il pensiero che andrà malissimo. Si mette davanti ai giudici ma nemmeno li ascolta perché è preparata al peggio. Sabato scorso ha fatto dei complimenti ad Angelo che non ha contraccambiato. Ema l’ha presa male, ma il maestro le ha fatto notare che è molto riservato e ci tiene a preservare certi aspetti della coppia. Con Angelo è stato un incontro strano perché la Stokholma non si aspettava che tra loro potesse nascere qualcosa. Anche Madonia è stato preso in contropiede, la loro storia pare una fiction, la ragazza va a scuola di danza e si innamora del maestro di ballo. Per lui è stata una scoperta, viene da un periodo difficile, ha perso da poco suo padre e quando si perde un pezzo importante bisogna curarsi. Questo rapporto lo sta curando, no che avesse bisogno di una persona, ma è arrivata e lo sta aiutando. Ema si definisce una persona fragile, per ora non riesce a mettere una parola su questo rapporto. Stanno percorrendo insieme questo cammino di vita, poi più in là vedranno dove li porta.

