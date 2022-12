Ema Stokholma e Angelo Madonia, vincitori Ballando con le Stelle 2022?/ In amore sicuramente…

Ema Stokholma e Angelo Madonia, si preannuncia una finale dalle mille emozioni Ballando con le Stelle 2022

Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono regalati una bella storia d’amore in questa edizione di Ballando con le Stelle e ora che sono giunti alla finale vogliono coronare questa straordinaria esperienza con una vittoria. Nelle ultime settimane Ema Stokholma e Angelo Madonia hanno continuato a stupire in pista da ballo, ma soprattutto hanno alimentato il gossip, nel momento in cui hanno confermato la loro relazione amorosa. E non è un caso che nella scorsa puntata, Ema Stokholma abbia ricevuto la sorpresa del fratello, con cui ha danzato in diretta televisiva.

Gwendal, fratello di Ema Stokholma/ "Pensavamo che la violenza fosse la normalità"

Il legame tra Ema e il fratello è davvero speciale, in quanto hanno condiviso una terribile infanzia, tra violenze e drammi personali. “Abbiamo imparato ad esserci l’uno per l’altro, sempre, e c’è anche adesso. Lui è l’unico testimone di tutto perché io posso raccontare la mia storia, posso averla scritta, posso confidarla a chi dice di volermi bene ma lui è l’unico che sa tutto… Non mi vergogno di chiedere aiuto a mio fratello, so che posso”, ha raccontato Ema nel dance show di Milly Carlucci. Emozioni che si sono piacevolmente trasformate durante l’esibizione.

EMA STOKHOLMA, L'AMORE CON ANGELO MADONIA/ Il fratello: "Se si comporta male..."

Ema Stokholma e Angelo Madonia, vincerà l’amore a Ballando con le Stelle 2022?

Durane la prima finale di Ballando con le Stelle, quando è arrivato il momento di Ema Stokholma e Angelo Madonia il popolo del web è andato, come di consueto, in visibilio. I due hanno confermato una grandissima intesa, ma soprattutto messo in evidenza il desiderio di arrivare fino in fondo, insieme. D’altra parte, insieme, hanno cominciato quest’avventura e, sempre insieme, hanno compiuto miglioramenti importanti, settimana dopo settimana. Sabato scorso li abbiamo visti all’opera nella prova di contemporaneo sulle note di ” E Piu’ Ti Penso “ e questa sera, venerdì 23 dicembre, proveranno a stupire ancora.

EMA STOKHOLMA E ANGELO MADONIA, BALLANDO CON LE STELLE/ Carolyn Smith a bocca aperta

“Era da tempo che non incontravo un uomo che mi piace. Mi sento una bambina, mi è cambiata la vita, perché so che c’è una persona in più sulla quale posso fare affidamento…”, ha raccontato la Stokholma a proposito del rapporto con il suo insegnante. In vista di questa attesissima finale, Ema Stokholma e Angelo Madonia sono chiamati all’ultima grande prova per far breccia definitivamente nel cuore dei giudici e del pubblico. Saranno loro a vincere Ballando con le Stelle 2022?











© RIPRODUZIONE RISERVATA