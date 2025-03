Ema Stokholma è single o fidanzata? Se lo domandano i numerosi fan che la seguono e che, per un periodo, hanno sognato insieme a lei. Era il periodo in cui la brillante speaker Rai, aveva trovato l’amore con il ballerino Angelo Madonia. Poi la loro relazione è andata a rotoli, poco dopo la fine del programma, con Ema Stokholma che non è stata tenera nei riguardi dell’ex fidanzato. Evidentemente ha sofferto molto per via di alcune diversità caratteriali che hanno portato la coppia al capolinea.

“Dopo un anno trascorso insieme le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti. La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Io e lui non siamo compatibili”, le parole della Stokholma. Adesso è non chiaro se ci sia un fidanzato nella sua vita, certo è che gli ammiratori non mancano.

Ema Stokholma ancora single dopo la rottura dolorosissima con Angelo Madonia?

Dovesse trovare un nuovo amore, tuttavia, saprebbe come impostare la relazione. Indipendeza, autonomia e libertà sembrano gli ingredienti principali da cui Ema ripartirebbe. “Con Angelo Madonia è finita perché devo sentirmi libera. La felicità dipende da noi”, aveva infatti detto in una intervista riportata da La Repubblica.

L’ex Angelo Madonia, dal canto suo, aveva fatto alcune precisazioni dopo le accuse di gelosia da parte della Stokholma, spiegando che “messa così suona male” e che “certe dichiarazioni andrebbero contestualizzate”. Una cosa ad ogni modo è certa: la storia tra Ema e il suo insegnante è finita da un pezzo, tanto che lui si è fidanzato con Sonia Bruganelli. Per quanto riguarda la celebre speaker, il futuro sentimentale è un rebus e resta avvolto nel mistero.

