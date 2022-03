Ema Stokholma è fidanzata?/ Dopo Gemitaiz “da sola ho un equilibrio”

Ema Stokholma è fidanzata? Dopo la fine della storia d’amore con il rapper Gemitaiz, la conduttrice radio-televisiva è felicemente single. Proprio così: non c’è nessun uomo nella vita della dj e conduttrice radiofonica che in passato è stata legata al rapper Gemitaiz, all’anagrafe Davide De Luca, considerato uno dei principali esponenti dell’hip hop italiano. Purtroppo il rapper è stato anche protagonista di una brutta pagina di cronaca visto che nel 2014 è stato arrestato per spaccio. Un momento che Gemitaiz ha raccontato così: “in quel periodo ho avuto molta paura, perché mi sono fatto due settimane di arresti domiciliari, in attesa del processo”.

Tra Ema e Gemitaiz c’è stata una bella storia d’amore, ma non sono mancati i momenti di difficoltà come ha raccontato la dj conduttrice del Concerto del 1° maggio 2018. “Una storia bella ma molto complicata” – ha detto la dj che proprio durante il concertone del 1 maggio ha dovuto anche intervistare l’ex.

Ema Stokholma è single? La dj: “non sono ancora pronta”

La storia d’amore con Gemitaiz ha sicuramente segnato la vita di Ema Stokholma. Seppur la storia è finita da tempo, la dj è single e non nasconde di incontrare non poca difficoltà a trovare qualcuno con cui instaurare un rapporto per via di un trauma infantile vissuto per colpa di una madre violenta. “Appena entra una relazione in gioco è la fine. Serve una persona che capisca questa cosa. Escono fuori le mie debolezze in una relazione” – ha raccontato la dj a Verissimo da Silvia Toffanin.

Proprio nel salotto di Canale 5, la dj ha anche confessato come la vita di coppia la metta in seria difficoltà: “adesso da sola ho un equilibrio, ma quando entra qualcuno nella mia vita, entra in gioco anche la paura dell’abbandono, e una serie di meccanismi di controllo che nascono da quella paura. Forse è vero allora, non sono ancora pronta”.

