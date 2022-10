Ema Stokholma è fidanzata?/ Dopo Gemitaiz è single: “non sono ancora pronta”

Ema Stokholma ha un fidanzato dopo Gemitaiz?

Ema Stokholma è nuovamente fidanzata? Dopo la fine della storia d’amore con il rapper Gemitaiz ha ritrovato l’amore oppure no? Alla vigilia della sua partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le Stelle 2022 si accendono i riflettori sulla vita privata e sentimentale della dj e conduttrice radiofonica che in passato è stata legata per diverso tempo al rapper Gemitaiz, all’anagrafe Davide De Luca. Un grande amore quello nato tra i due che ne è passate davvero tante. Basti pensare alle accuse di spaccio affibbiate al rapper nel 2014. Proprio il rapper in merito a quel momento disse: ” in quel periodo ho avuto molta paura, perché mi sono fatto due settimane di arresti domiciliari, in attesa del processo”.

A stargli accanto la dj e conduttrice radiofonica, anche se poco dopo la loro relazione è naufragata. I due si sono poi rincontrati sul palcoscenico del Concertone del Primo Maggio 2018 con la dj che parlando del suo ex ha detto :”una storia bella ma molto complicata”.

Ema Stokholma è single?

Ad oggi non si hanno notizie sulla vita sentimentale di Ema Stokholma che, dopo la rottura con il rapper Gemitaiz, è ancora single. Nonostante tutto però Ema è pronta ad innamorarsi e ad incontrare il grande amore anche se è consapevole delle difficoltà. ” Appena entra una relazione in gioco è la fine. Serve una persona che capisca questa cosa. Escono fuori le mie debolezze in una relazione” – ha raccontato proprio Ema intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin.

Non solo poco dopo la dj ha anche confessato che non vive molto facilmente la vita di coppia: ” adesso da sola ho un equilibrio, ma quando entra qualcuno nella mia vita, entra in gioco anche la paura dell’abbandono, e una serie di meccanismi di controllo che nascono da quella paura. Forse è vero allora, non sono ancora pronta”.

