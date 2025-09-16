Ema Stokholma è fidanzata? Nessun uomo nella vita della conduttrice, che aspetta ancora la persona giusta: "Deve capirmi e rispettarmi"

Ema Stokholma, conduttrice televisiva e radionifica, ha avuto nel corso della sua vita diverse storie sentimentali, l’ultima con Angelo Madonia. I due si sono conosciuti nel 2022 a Ballando con le Stelle e hanno iniziato una relazione che sembrava destinata a durare. La coppia, infatti, sembrava molto innamorata e anche con le figlie di Angelo, nate da un precedente rapporto, la conduttrice sembrava aver instaurato un bel legame. I due, però, non sono durati a lungo: pochi mesi dopo il primo incontro si sono lasciati, lasciando non pochi strascichi nella vita della conduttrice. A Verissimo, la Stokholma ha rivelato: “Da quest’ultima relazione ho imparato che da soli si sta benissimo. È stato tosto uscirne. Quando accogli in casa una persona, la sua vita, il suo passato, le fai spazio, poi è difficile riprendersi quello spazio”. Con il tempo, però, Ema Stokholma ha ripreso in mano la sua vita e si è ripresa i suoi spazi e i suoi tempi, per tornare a stare bene da sola.

Cosa sappiamo della vita privata della conduttrice in questo momento? Ema Stokholma è fidanzata? A quanto pare non ci sarebbe nessun altro uomo nella vita della italo-francese, che avrebbe deciso di rimanere da sola fino a quando non incontrerà la persona giusta. “Se devo far entrare qualcuno, questo deve capirmi, rispettarmi e accettarmi” ha ammesso Ema, che dunque non sembra aver trovato al momento quella persona che possa renderla nuovamente felice.

Ema Stokholma è fidanzata? La vita da single e il grande amore

Oggi Ema Stokholma sembra non aver ancora trovato chi possa far battere di nuovo il suo cuore. La conduttrice è single: in passato ha avuto diverse storie importanti, per ultima quella con Angelo Madonia che però ha seguito altri amori. Il più grande e importante? Un ragazzo francese, del quale non si sa molto, se non che la Stokholma lo ritiene il più grande amore della sua vita.