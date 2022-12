Ema Stokholma e il “folle” gesto d’amore di Angelo Madonia/ Lei “sono rimasta così..”

Ema Stokholma e Angelo Madonia, lei ha già conosciuto le sue figlie: fan con gli occhi a cuore

Ema Stokholma e Angelo Madonia, ormai sono una coppia dentro e fuori Ballando con le Stelle 2022. In pista hanno instaurato un feeling speciale, lontani dalle telecamere pure. La concorrente e l’insegnante palermitano si sono felicemente innamorati grazie al programma di Milly Carlucci e adesso non si nascondono più. “Angelo è una persona seria, sto imparando a conoscerlo e a capire che posso anche espormi. Ha le chiavi di casa, è una cosa seria”, ha raccontato la speaker e dj Ema. C’è grande fiducia ed una sintonia tale che ha spinto entrambi a compiere passi importanti nel loro rapporto. Ad esempio Ema ha già conosciuto le figlie di Angelo, Alessandra e Matilde.

Ema Stokholma con Angelo Madonia, Ballando con le stelle/ Podio "garantito"?

E nei giorni scorsi il ballerino siciliano ha postato su Twitter una foto della fidanzata, in compagnia di una delle due bambine in un famoso fast food. Angelo è al settimo cielo per questa storia d’amore, la Stokholma pure e non lo nasconde. Non mancano, quindi, i gesti romantici. E infatti ha fatto sorridere l’ultima iniziativa del ballerino, rivelata direttamente dalla ragazza con toni entusiastici. “Io volevo il sushi e Angelo è uscito a mezzanotte per trovarmelo. Io così (occhi a cuore, ndr)”.

Ema Stokholma e Angelo Madonia coppia in crisi?/ La verità sulla lite a Ballando

Ema Stokholma e Angelo Madonia, felicemente fidanzati ma non mancano le litigate: “A volte succede, lui è un po’ severo e poi…”

Insomma, il “folle” gesto notturno si può considerare una vera e propria prova d’amore superata da parte di Angelo Madonia. Anche se nel loro rapporto, non tutto è rosa e fiori. Quindi non mancano – e non sono mancate – le litigate, quelle sane, come hanno rivelato i diretti interessanti in una chiacchierata social coi loro follower. Tensioni non preoccupanti, naturalmente, relative alla preparazione della puntata.

EMA STOKHOLMA: GENITORI ASSENTI E MADRE VIOLENTA/ "Sono scappata perché o questo o la morte"

“Sì, un po’ abbiamo litigato…”, ha ammesso Ema sui social nei giorni scorsi, stupendosi della sensibilità dei suoi follower. “Ma voi come fate a saperlo?”, si è chiesta stranita la concorrente. “Se lui è molto severo? Un po’ sì perché comunque in sala ci sono dei giorni in cui sto proprio zitta rispondo solo ‘ok’. Lui mi dice sempre ‘avanti, ok?’, ‘un altro, ok?’, ‘indietro ok?’ ed io dopo un’ora di ok vorrei solo spaccare tutto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA