Ema Stokholma e Madonia si sono lasciati/ “Certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti, la gelosia…”

Stokholma e Angelo Madonia non stanno più insieme: l’annuncio

Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono conosciuti e innamorati a Ballando con le stelle. La coppia ha vissuto un amore travolgente, la speaker radiofonica ha anche stretto un bellissimo legame con le figlie del ballerino. Qualcosa però si è rotto; il volto televisivo ha annunciato pubblicamente la rottura con Madonia.

Ema ha raccontato tutto ai microfoni di DiPiùTV: “Dopo un anno trascorso insieme, le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti. La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Non siamo compatibili io e Angelo.”

Ema Stokholma: “Volevamo sposarci? Sì, facevamo sul serio”

Ema Stokholma ha anche confermato le voci secondo cui fosse pronta a convolare a nozze con Angelo Madonia: “Si, e facevamo sul serio. Siamo andati subito a convivere e la volontà di fare un percorso insieme c’era veramente. Ci abbiamo creduto entrambi, ma qualcosa è andato storto. Non è molto tempo che ci siamo lasciati, ma ormai la notizia si è saputa perciò ho voluto dirlo perchè non me la sentivo di prendere in giro il pubblico che mi segue“.

Fino a un mese fa, i due sembravano ancora felici e innamorati: “Milly è stata il nostro Cupido perché è lei che ha formato le coppie. Di Angelo mi è piaciuto subito il modo di comportarsi. Io ho sempre difficoltà con il contatto fisico, ma con lui ero tranquilla. Sapevo di non essergli indifferente, perciò una sera l’ho invitato a cena e gli ho detto che se voleva una storia con me, doveva pensarci bene, perché poteva essere solo una cosa seria. E così mi sono ritrovata, dopo un po’, a prendere casa con lui. Adesso a volte balliamo sulla terrazza. Io sono timida e fatico a parlare di queste cose. Quando Angelo ha detto in un’intervista che vorrebbe sposarmi, mi ha fatto piacere, ma dobbiamo parlarne tra noi. Prima di conoscerlo vedevo l’amore come una debolezza, ora sto imparando a fidarmi” raccontava la Ema Stokholma.

