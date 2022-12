Ema Stokholma: genitori assenti e madre violenta/ “Infastidita pure dal mio respiro”

Ema Stokholma e il rapporto coi genitori: “Mio padre sparì, mia madre aveva problema mentali”

Ema Stokholma porta delle cicatrici interiori pesanti dal suo passato, a causa di un’infanzia vissuta in un contesto ostile e violento. Già prima di partecipare a Ballando con le Stelle 2022, l’aspirante ballerina aveva parlato dei suoi trascorsi difficili e tenebrosi, in un inquietante racconto a Vieni da me con Caterina Balivo. “Mio padre sparisce quando nasco io, mio fratello aveva 3 anni. Mia mamma è scappata di casa a 18 anni, io non ho mai conosciuto nonni, cugini, zii. Quindi il nucleo familiare eravamo io, mio fratello e mia madre”.

Ema Stokholma e Angelo Madonia/ Coronano sogno d'amore in caso di finale a Ballando con le stelle? Lui...

I ricordi di Ema sono dolorosi come le botte e la violenza che subiva probabilmente da una madre malata: “A mia madre dava fastidio anche il mio respiro, la voce, il disegno che avevo fatto. Non c’è stata alcuna diagnosi ma credo lei avesse diversi problemi mentali”, ha raccontato. Ogni giorno era un incubo, Ema doveva fare i conti con una violenza inaudita ed incomprensibile: “Lei non ha mai detto, ieri ti ho picchiato, era come se per lei non fosse successo niente”.

Ema Stokholma e Angelo Madonia: convivenza dopo Ballando con le stelle?/ Lei svela...

Ema Stokholma e l’odio profondo nei confronti della madre violenta: “Ero trasparente”

Toccante la sua ricostruzione durante Ballando con le Stelle 2022, dove Ema ha definito la sua infanzia come un film horror. “Io sono cresciuta con mia madre e mio fratello e sicuramente lei non aveva tanta pazienza a insegnarmi le cose. Dentro casa mi sembrava tutto un film horror, violenza psicologica e fisica, sono cresciuta con l’idea di non fare per non sbagliare, stare in silenzio non facendo alcun tipo di rumore, non potevo fare niente“, le parole della Stokhloma nelle scorse settimane.

Ema Stockolma e Angelo Madonia pronti per la convivenza?/ Lei sta traslocando...

Un racconto inquietante, che ha lasciato ferite profonde nel cuore della concorrente, che sembra aver eretto un muro per difendere la propria emotività: “Io ero trasparente e ci riuscivo, poi tutto quello che c’era in lei si scatenava lo stesso e pensavo, la notte, che non ce l’avrei fatta ad arrivare al giorno dopo”. “La odiavo profondamente, volevo ucciderla a volte, non ho mai provato amore nei suoi confronti, non ricordo un abbraccio, una carezza“, ha ammesso Ema in un’altra ospitata in tv, rievocando quei ricordi terribili del suo passato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA