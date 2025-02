Ema Stokholma ha un nuovo fidanzato dopo la rottura con Angelo Madonia? Non è dato saperlo, anche se le voci su un presunto nuovo compagno si rincorrono da tempo. D’altronde la storia con il ballerino è chiusa da parecchio tempo – nel frattempo lui si è fidanzato e lasciato con Sonia Bruganelli – senza particolari rimpianti dato che Ema Stokholma stava vivendo una relazione insoddisfacente. “La gelosia ha rappresentato un problema per noi”, ha raccontato la speaker radiofonica a proposito della relazione con l’insegnante di ballo.

Ema Stokholma: "In analisi da anni per colpa di mia madre e abusi"/ "Non ho mai fatto l'albero di Natale"

Al settimanale Di Più ha spiegato esattamente cosa non ha funzionato nella loro relazione, incartatasi poco dopo il talent di Milly Carlucci. “Ad un certo punto le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti”, ha ammesso Ema Stokholma a proposito della rottura con l’ex fidanzato.

Angelo Madonia escluso Ballando con le stelle 2024: arriva la frecciata di Ema Stokholma/ Parole al veleno

C’è un nuovo compagno nella vita Ema Stokholma?

Le premesse sembravano davvero ottime per Ema Stokholma e l’allora fidanzato Angelo Madonia, ma dopo Ballando con le Stelle qualcosa si è inceppato e nonostante vivessero insieme e avessero già fatto le presentazioni in famiglia, la speaker e il ballerino hanno detto basta. Non è stato facile per Ema voltare pagina, ma evidentemente riteneva che fosse la cosa migliore per entrambi. “La gelosia è stata tra i problemi della nostra storia ma non è stato quello il problema. Ad un certo punto mi sono resa conto che con Angelo non c’era compatibilità”, sottolinea anche la conduttrice radiofonica.

Ema Stokholma a La Volta Buona: “Lavoravo per evitare un fidanzato!”/ “La separazione da mio fratello…”

Così la loro storia si è chiusa dopo appena un anno di frequentazione e non è chiaro se oggi ci sia un nuovo fidanzato nella vita di lei. Come diceva una canzone famosa, molto famosa, ‘lo scopriremo solo vivendo’. Nel frattempo Ema si gode la serenità ritrovata nella vita di tutti i giorni, scandita dagli impegni di lavoro e gli amici di sempre. L’ex fidanzato Angelo, invece, è alle prese con la crisi che pare insanabile con Sonia Bruganelli, l’ex moglie di Paolo Bonolis. Con lei le cose sarebbero precipitate già durante l’esperienza nel talent di Milly Carlucci su Raiuno…