Ema Stokholma/ “Ho dovuto toccare il fondo per ritrovare me stessa”

Ema Stokholma a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno. La dj e conduttrice tv si è raccontata senza filtri nel salotto di Serena Bortone ed ha acceso i riflettori sulla sua infanzia difficile e sulle violenze subite dalla madre Dominique.

Una adolescenza particolare, dicevamo, che l’ha spinta a compiere determinate azioni: «Io dovevo toccare il fondo con le mie forze, ho voluto distruggermi e farmi del male da sola. Era il modo per prendere il possesso della mia persona. Ho vissuto per strada a Londra, una città difficile dove non vieni considerato, e io non volevo essere considerata. Volevo spingermi oltre l’istinto di sopravvivenza: avevo bisogno di adrenalina. Se non vivevo queste esperienze fortissime, non mi sentivo me stessa».

EMA STOKHOLMA: “ANDREA DELOGU MI HA CAMBIATO LA VITA”

Ema Stokholma ha poi spiegato: «Ho capito che questa cosa non poteva più funzionare con le mie relazioni: quando mi sono resa conto che ero violenta, non ero contenta del mio atteggiamento e ho detto basta. Ho scoperto, con l’analisi, che non avevo alcuna malattia: non ho mai fatto del male al mio cane. È una rabbia che ho con mio padre questa mia incapacità di vivere le relazioni».

Una battuta sul rapporto speciale con Andrea Delogu: «Siamo tanto amiche, lei è stata veramente una persona che mi ha cambiato la vita. Lei ha un passato diverso, per la prima volta mi ha dato un ascolto interessato. È stata la prima persona alla quale ho raccontato di mia madre Dominique. Andrea non si è fermata a pensare “la mamma è sempre la mamma”, è andata oltre. Ci siamo raccontate e capite, questo rapporto va molto oltre l’amicizia».



