Ema Stokholma infanzia difficile e flirt con Angelo Madonia/ Amore a Ballando con le Stelle?

Ema Stokholma e Angelo Madonia: flirt a Ballando con le Stelle?

Ema Stokholma: dall’infanzia difficile alla nuova avventura televisiva a Ballando con le Stelle dove ha conosciuto il ballerino Angelo Madonia. La conduttrice radiofonica è una delle protagoniste indiscusse dell’ultima stagione del dance show condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai1 dove ha incontrato il ballerino professionista Angelo Madonia. Un ritorno per il ballerino che in passato è già stato nel programma come partner di ballo di Pamela Camassa. Madonia ha poi lasciato il programma per motivi di lavoro: “per 10 anni sono stato tra i primi sei a livello internazionale, ma poi mi sono ritirato per dedicarmi solo all’insegnamento e alle mie scuole” come ha raccontato dalle pagine del settimanale Chi.

L’arrivo di Madonia a Ballando è stato reso possibile grazie all’incontro con il marito di Milly Carlucci: “lui mi ha rimesso in contatto con lei e da lì ho iniziato a fare qualche ospitata come maestro delle ballerine per una notte. Poi quest’anno mi ha proposto di tornare nel cast fisso”. Per il ballerino è stata una bellissima occasione arrivata quasi in concomitanza con la morte del padre.

Ema Stokholma e Angelo Madonia: il primo incontro

In realtà Ema Stokholma e Angelo Madonia non si sono conosciuti per la prima volta a Ballando con le Stelle 2022. A rivelarlo è stato proprio il ballerino che ha raccontato: “ci conoscemmo tre anni fa per caso in un albergo in Cina e non mi filò di striscio. Invece questa volta ci siamo proprio trovati. Lei è una bomba, è molto piacevole parlare e stare in sua compagnia. Poi siamo entrambi single, il che è di grande aiuto. Se abbiamo voglia di berci qualcosa fuori lo facciamo senza problemi né tabù”. I due sono molto complici e affiatati e c’è chi parla già di un possibile flirt.

“Trascorriamo un bel tempo insieme, principalmente ballando, ma facendo anche cose normali che magari ci faranno capire se può nascere qualcosa” – ha detto il ballerino precisando – “non sono in condizione di dare un nome a questa cosa, ma sono contento di viverla. Sogno di regalarle una grande gioia”.











