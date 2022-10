Ema Stokholma, infortunio a Ballando con le stelle: come sta?/ “Frattura composta”: permanenza a rischio?

Ema Stokholma si è fatta male: Ballando con le stelle a rischio?

Ballando con le stelle 2022 è già in crisi. Il programma è iniziato da poche settimane ma Milly Carlucci sta già affrontando una serie di problemi seri a causa di infortuni subiti da alcuni dei concorrenti più forti del programma. Dopo Luisella Costamagna e, due giorni fa, Gabriel Garko, anche Ema Stokholma potrebbe essere a rischio.

È stata proprio la speaker radiofonica ad annunciare tramite i suoi profili social di essersi fatta male, e anche seriamente. Nel dettaglio, ha pubblicato tra le sue Instagram stories la foto di una radiografia, accompagnata da questo messaggio: “Pensavo, che strano che non mi passa sto dolore… Frattura composta nona costola.” Questo ci mette di fronte ad un quesito: Ema riuscirà ad essere questa sera sul palco di Ballando con le stelle ed esibirsi con Angelo Madonia?

Ema Stokholma si esibirà lo stesso con Angelo Madonia a Ballando con le stelle?

Al momento non ci sono comunicazioni sulla sua condizione di salute attuale, né sulla sua possibile assenza nella puntata di questa sera. Angelo Madonia potrebbe d’altronde aver trovato una soluzione nella coreografia, in modo che Ema Stokholma possa comunque esibirsi questa sera.

Tra Ema e Angelo, d’altronde, c’è ormai un forte feeling, come lui stesso ha ammesso nel corso di un’intervista a CHI: “Tre anni fa ci conoscemmo caso in un albergo in Cina e non mi filò di striscio! Invece questa volta ci siamo proprio trovati. – ha svelato Madonia, per poi aggiungere – Lei è una bomba, è molto piacevole parlare e stare in sua compagnia. E poi siamo entrambi single, il che è di grande aiuto: se abbiamo voglia di berci qualcosa fuori lo facciamo senza problemi ne tabù.”

