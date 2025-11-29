Ema Stokholma spende parole al miele per l'amica Andrea Delogu e racconta perché la loro amicizia è così speciale

Ema Stokholma è senza dubbio la prima tifosa di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle 2025. Le due, infatti, sono amiche da tempo e hanno coltivato un rapporto davvero speciale nel corso degli anni. Andrea ed Ema hanno vissuto la fase della gavetta l’una al fianco dell’altra e oggi Ema Stokhloma non dimentica che se ha raggiunto determinati traguardi è anche grazie alla fiducia che l’amica Andrea le ha sempre riservato. Già, perché la Delogu si è rivelata non sono una splendida persona su cui contare, ma anche un traino importante in ambito lavorativo e professionale.

Andrea Delogu e Nikita Perotti stanno insieme?/ Pizzicati in complicità: "Non so che cosa saremo ma..."

“Non ho fatto tutto da sola, perché Andrea per me è sempre stata una spalla”, ha confidato la brillante speaker in una intervista a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, la ringrazia pubblicamente per tutto ciò che ha fatto per lei. “Mi ha dato questo lavoro, grazie a lei si sono aperte porte che lei provava a sfondare. E’ una persona generosa, ho visto fare questa cosa con tante persone”, ha detto Ema.

Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le Stelle 2025/ "Stasera realizzo un sogno": cosa succede

Ema Stokholma e Andrea Delogu unite da una splendida amicizia: “Ci diciamo spesso tante cose belle”

Il loro rapporto di amicizia è basato sulla stima reciproca, ma anche su un affetto sincero e travolgente. Non a caso Ema ha simpaticamente definito Andrea “meglio di un marito” e non sorprende che abbiano preso case vicine a Roma. La Stokholma e la Delogu, infatti, amano passare il tempo libero insieme e sono felici di abitare nella stessa zona, così da potersi frequentare non solo negli ambienti lavorativi, ma anche in contesti più famigliari.

Andrea Delogu e il legame con la famiglia / "Ci siamo riscoperti nel dolore, mia madre è scesa a Roma per..."

“Ci diciamo spesso belle cose…”, ha confidato ancora la speaker parlando della sua amicizia con Andrea nella bella intervista rilasciata su Canale 5. Ema Stokholma non è entrata nei dettagli, ma non esitiamo a crederle.