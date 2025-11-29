Ema Stokholma spende parole al miele per l'amica Andrea Delogu e racconta perché la loro amicizia è così speciale
Ema Stokholma è senza dubbio la prima tifosa di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle 2025. Le due, infatti, sono amiche da tempo e hanno coltivato un rapporto davvero speciale nel corso degli anni. Andrea ed Ema hanno vissuto la fase della gavetta l’una al fianco dell’altra e oggi Ema Stokhloma non dimentica che se ha raggiunto determinati traguardi è anche grazie alla fiducia che l’amica Andrea le ha sempre riservato. Già, perché la Delogu si è rivelata non sono una splendida persona su cui contare, ma anche un traino importante in ambito lavorativo e professionale.
“Non ho fatto tutto da sola, perché Andrea per me è sempre stata una spalla”, ha confidato la brillante speaker in una intervista a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, la ringrazia pubblicamente per tutto ciò che ha fatto per lei. “Mi ha dato questo lavoro, grazie a lei si sono aperte porte che lei provava a sfondare. E’ una persona generosa, ho visto fare questa cosa con tante persone”, ha detto Ema.
Ema Stokholma e Andrea Delogu unite da una splendida amicizia: “Ci diciamo spesso tante cose belle”
Il loro rapporto di amicizia è basato sulla stima reciproca, ma anche su un affetto sincero e travolgente. Non a caso Ema ha simpaticamente definito Andrea “meglio di un marito” e non sorprende che abbiano preso case vicine a Roma. La Stokholma e la Delogu, infatti, amano passare il tempo libero insieme e sono felici di abitare nella stessa zona, così da potersi frequentare non solo negli ambienti lavorativi, ma anche in contesti più famigliari.
“Ci diciamo spesso belle cose…”, ha confidato ancora la speaker parlando della sua amicizia con Andrea nella bella intervista rilasciata su Canale 5. Ema Stokholma non è entrata nei dettagli, ma non esitiamo a crederle.