Come ogni anni, Temptation Island, nei giorni della sua messa in onda, catalizza l’attenzione del pubblico e solleva molte discussioni sui comportamenti dei suoi protagonisti. Quest’anno, a finire nel mirino delle critiche, è l’atteggiamento di alcuni dei fidanzati e le scenate di violenza delle quali si sono resi protagonisti. Tavoli e sedie lanciate in aria, pugni, schiaffi e calci a oggetti di vario genere, urla e insulti hanno purtroppo caratterizzato molte delle scene viste in queste prime tre puntate. Atteggiamenti che hanno portato molti ad indignarsi.

C’è chi, come Ema Stokholma, ha espresso pubblicamente questa indignazione, dicendosi anzi preoccupata dall’aggressività mostrata dai fidanzati protagonisti di Temptation Island 2025. “I maschi sono parecchio aggressivi e violenti vedo… – ha esordito la speaker e conduttrice in un tweet con l’hashtag di Temptation Island – uno spacca tutto, l’altro sbatte le porte fino a romperle, un altro addirittura si picchia da solo. Non è normale reagire cosi che paura raga”, ha infine ammesso.

I maschi sono parecchio aggressivi e violenti vedo… uno spacca tutto, l’altro sbatte le porte fino a romperle, un altro addirittura si picchia da solo. Non è normale reagire cosi che paura raga#temptationisland — ema stokholma (@emastokholma) July 17, 2025

Ema Stokholma critica i fidanzati di Temptation Island 2025: il web si divide

Un commento che ha però sollevato molti commenti di critica non nei confronti del programma stesso, quanto in quelli di Stokholma. La speaker si è infatti ritrovata a replicare ai commenti di tanti che hanno trovato nelle sue parole un commento troppo generico sul mondo maschile. C’è però anche chi condanna la produzione, che non dovrebbe dare tale spazio a comportamenti simili pur di fare ascolti: “Ci vorrebbe un minimo di condanna da parte della produzione, non si può mandare in onda questo acriticamente”, ha scritto un utente, mentre c’è chi sospetta che, in realtà, gli atteggiamenti dei fidanzati non siano così genuini e che, anzi, recitino la parte dell’infuriato volutamente. Sta di fatto che, in queste ore, è un argomento che sta destando grandi critiche e accese discussioni.

