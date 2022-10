Ema Stokholma “madre violenta come film horror”/ “Temevo di non superare la notte”

Ema Stokholma e la madre violenta: “Sembrava un film horror”

Ema Stokholma racconta la sua adolescenza horror, vissuta con una madre violenta in un contesto agghiacciante. In una toccante clip a Ballando con le Stelle 2022, la concorrente rivela i dettagli di un passato alquanto doloroso: “Sono cresciuta con mia madre e mio fratello, lei non aveva molta pazienza di insegnarmi le cose. Dentro casa mi sembrava tutto un film horror, violenza psicologica e fisica”.

“Sono cresciuta senza fare niente, senza tossire e senza fare nulla. Ero trasparente ma quello che c’era in lei si scatenava ugualmente”, ricorda Ema con distacco. “Non sapevo se avrei superato la notte e arrivare al giorno dopo. Sentivo che quella situazione non era la normalità perché in tv vedevo le famiglie che erano felici, che facevamo colazione insieme”.

Il video di Ema Stokholma è condito di sofferenze e traumi che, fortunatamente, la ballerina ha messo alle spalle. “Non c’è mai stato un momento felice nella mia infanzia, a parte i momenti di gioco con mio fratello. E’ strano da capire, ma quando veniva preso di mira lui io avevo un po’ di respiro. Questa è la cosa più dura da accettare”.

“In due dovrebbe essere più facile, ma da piccoli non era così perché quando toccava a lui non toccava a me”, spiega la concorrente di Ballando con le Stelle 2022. “Sono scappata di casa a quindicina anni, non potevo fare altre che salvarmi la pelle. E’ stato un viaggio difficile, che non scorderò mai. Ricordo come ero vestita, gli odori di quel treno, l’orario, ricordo che era impossibile fermarmi”.

