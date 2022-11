Ema Stokholma “Nel mio passato tanta violenza”/ La fuga in Italia e i primi lavori in radio

Ema Stokholma: “da bambini mia madre ci picchiava”

Ema Stokholma si racconta in un’intervista a ‘Novella 2000’. Lei adesso è concorrente di Ballando con le stelle, ma come si può leggere anche nel suo libro, ‘Per il mio bene’, la sua vita è stata piena di difficoltà e violenza. Quando viveva a Parigi con la madre e suo fratello Gwendal, il suo nome era Morwenn Moguerou. “In casa regnava spesso il silenzio – racconta Ema a Novella 2000 – non mi sentivo al sicuro da nessuna parte. Mia madre riempiva lo spazio con urla e botte.” Sono stati così i primi dodici anni di vita di Ema Stokholma.

Oggi, alla soglia dei quarant’anni, si sente una donna realizzata. Lei che è arrivata in Italia a quindici anni e ha iniziato a lavorare come dj e conduttrice radiofonica. Nel programma di Milly Carlucci è al fianco del maestro di ballo Angelo Madonia, un uomo che lui giudica d’altri tempi. Uno dei motivi principali che l’hanno spinta a partecipare a ‘Ballando con le stelle’ è stato soprattutto emotivo. “Mi devo abituare a seguire degli ordini, a dare confidenza a una persona che conosco da poco. Non amo molto l’autorità, ma al tempo stesso sono molto autoritaria con me stessa.”

Ema Stokholma è single e si sente indipendente

Ema Stokholma sta facendo un ottimo percorso nel programma di Milly Carlucci e racconta alcuni retroscena con Angelo. “È molto paziente. Quando io prendo il sopravvento, non si arrabbia. Non ribatte. Così, se mi arrabbio, me la devo far passare in fretta dato che non ha reazioni. Non mi segue nel litigio e questo mi costringe a ballare.” Un carattere che Angelo è riuscito a domare, mentre i due, in pista, diventano ogni puntata sempre più affiatati.

Per quanto riguarda le relazioni Ema è single ormai da molto tempo (così come il suo maestro di ballo Angelo). Sostiene di essere una donna indipendente e di sapersela sempre cavare da sola. Afferma, anche, di essere impaurita da tutto quello che viene dall’esterno. Che questo possa alterare l’equilibrio della sua vita. Un grande rimpianto? Ema non ha dubbi: i tatuaggi. “Alcuni li sto cancellando, ma quando li ho fatti ero convinta, quindi va bene così.” Anche se qualche rumors fra lei e il suo compagno di ballo è uscito, in queste settimane. Ma, al momento, nessuna conferma.

