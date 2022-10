Ema Stokholma rivelazione choc/ “Mia madre ha tentato di uccidermi”

Ema Stokholma e la sua terribile infanzia: le sue dichiarazioni

La speaker radiofonica, Ema Stokholma è la nuova concorrente di Ballando con le Stelle 2022 ed è emozionatissima di poter ballare al fianco di Milly Carlucci. Il passato della conduttrice TV è costellato, però, di dolori che in pochi conoscono e che ha deciso di raccontare ai microfoni di DiPiùtv.

Iva Zanicchi squalificata o penalizzata per "troi*" verso Selvaggia Lucarelli?/ La scelta di Milly Carlucci

Ema Stokholma parla della sua sofferenza: “Non tanto per l’abbandono in sé, quanto perchè mia madre ha passato tutta l’infanzia mia e di mio fratello a picchiarci. Non c’era giorno che non lo facesse, a seconda di come si alzava si accaniva o su mio fratello o su di me. Credo che la mia vena artistica, la mia voglia di parlare parlare davanti al pubblico sia cominciata all’epoca perchè a scuola io cercavo di nascondere il mio dolore e diventavo una sorta di mattatrice per la classe“. E ancora: “Facevo ridere tutti, ero una buffona, ma dentro morivo“.

Ballando con le stelle 2022, 2a puntata/ Diretta e eliminati: Massimiliano Gallo ospite

Ema Stokholma sulla madre: “Voleva che morissi”

Ema Stokholma ai microfoni di DiPiùtv, ha raccontato di un episodio drammatico della sua infanzia legato sempre alla madre. La conduttrice radiofonica dichiara: “Un giorno, forse in preda a un delirio, cominciò a istigarmi a buttarmi giù da un ponte. Mi diceva: ‘Salta, salta, te lo dico per il tuo bene’. Poi è passato il libraio del paese e per fortuna la sua idea è cambiata“. Un destino davvero crudele per una bambina.

Ema Stokholma è riuscita a lasciarsi tutto alle spalle all’età di 15 anni quando è fuggita di casa per ricostruire la sua vita. A darle forza è stato soprattutto il ballo: “Grazie al ballo ho completato il processo di rinascita e ho cominciato con l’analisi“. grazie al quale è riuscita a metabolizzare il suo difficile passato e andare avanti costruendo man mano il suo futuro.

Alessandro Egger e Tove Villfor, Ballando con le stelle/ Riconto choc sulla sua infanzia difficile...

© RIPRODUZIONE RISERVATA