Ema Stokholma “Tatuaggi? Li cancellerei tutti”/ “Angelo Madonia? Mi arrabbio se…”

DJ, conduttrice radiofonica e televisiva, negli ultimi anni Ema Stokholma ha praticamente fatto di tutto. Ma si è anche raccontata, svelando particolari inediti della sua vita. Si comincia dai tatuaggi e da un rammarico svelato a Italia Sì: «Li cancellerei tutti, perché non mi ci vedo più. Dico ai giovani che cambierete idea, anche il gusto dei tatuaggi. Non fateli o aspettate, fateli dai quarant’anni in poi». Nel podio della sua vita c’è a sorpresa Fabri Fibra: «Ha avuto il coraggio di dire di avere una debolezza. Per tanti anni ha fatto il duro, non è facile ammettere di aver avuto problemi in famiglia. Ha avuto un’infanzia per certi versi simile alla mia».

C’è peraltro una canzone, Ringrazio, che le ha cambiato la vita: «Lui dice di aver avuto una madre violenta, che lo picchiava. A volte ti senti un alieno a parlare di certe cose, la gente ti colpevolizza». Nel caso di Ema Stokholma, la madre era violenta con lei e il fratello: «Sicuramente ha avuto una vita difficile, ha perso il controllo e io sono scappata di casa. È stata anche la musica a farmi capire di poterlo fare». Aveva 15 anni quando è arrivata in Italia, alla ricerca di un rapporto col padre.

L’INFANZIA DIFFICILE E I NUOVI (E VECCHI) LEGAMI

«Questi problemi esistono, quindi è importante far capire che si possono superare», ha proseguito Ema Stokholma a Italia Sì. L’analisi l’ha aiutata e la aiuta ancora, ma ora si sente libera. «Fabri Fibra lo sa che sono sua fan e l’importanza del suo coraggio, non solo per me, ma anche per altre persone. Io non devo vergognarmi dell’infanzia che ho avuto, ma è bello anche quando la gente non ti giudica». Poi ha parlato di suo fratello Gwendal, che fa il tecnico del suono: «Ci siamo divisi all’inizio della nostra vita, ma puoi scegliere, non devi subire per forza. Noi abbiamo deciso di riunirci ed esserci l’uno per l’altro. Mi colpevolizzavo io per aver messo questa distanza tra me e lui, lui non l’ha mai fatto. Il senso di colpa te lo dai da solo». Si arriva ad un’altra persona importante per lei, Gino Castaldo: «È arrivato in un momento in cui non speravo così tanto di avere amicizie così profonde». Andrea Delogu, invece, «è la donna della mia vita», ha detto Ema Stokholma. «Vado a mangiare a casa sua per non sporcare casa mia, visto che siamo vicine di casa. Se cucina bene? Mmm… Lei va in fissa con dei cibi e li prepara per tre mesi, ora è il periodo merluzzo». Infine, su Angelo Madonia: «Se è qua mi arrabbio, perché deve imbiancare casa».

