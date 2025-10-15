Ema Stokholma a ruota libera e senza filtri, dall’infanzia difficile alle delusioni sentimentali: “Non credo più nell’amore…”.

Oltre a farsi apprezzare per le sue gesta tra impegni radiofonici e televisivi, Ema Stokholma sa sempre come conquistare l’attenzione e la curiosità degli appassionati anche quando si tratta di svelare retroscena e aneddoti relativi alla sua vita privata e personale. In una lunga intervista rilasciata di recente per il settimanale F. “Un trauma che non si supera mai”, inizia così la conduttrice riferendosi all’infanzia difficile e che inevitabilmente ha condizionato il suo percorso esistenziale: “Resto ancora traumatizzata per le violenze, per gli abusi… I bambini in guerra rimarranno segnati a vita. Come quelli che hanno visto certe scene sui social o quelli che hanno vissuto il Covid”.

La via della salvezza per lei c’è stata, o meglio, della fuga: “Sono stata fortunata a nascere in Europa perchè a 15 anni ho preso un treno e sono scappata dalla Francia proprio per venire qui in Italia”. Prosegue così il toccante racconto di Ema Stokholma che in quel primo periodo nel nostro Paese si è accontentata di vivere in strada ma almeno senza quelle brutture che avevano caratterizzato la sua infanzia difficile.

Un riferimento anche alla vita sentimentale; Ema Stokholma – sempre al settimanale F, come riporta Coming Soon – ha confermato di essere attualmente single e non si è lasciata sfuggire l’opportunità di lanciare una sottile frecciatina: “Non voglio più nessuno da mantenere… Trovo uomini da accudire, aiutare, poi ci rimetto io”. Un pensiero che non scende nei dettagli ma che lascia immaginare il senso delle sue esperienze poco positive sul fronte sentimentale: “…All’amore non ci credo. Non accadrà più che mi ritrovo invasa, senza soldi, senza rispetto”.

L’amicizia è pur sempre una forma d’amore e, a oggi, spicca il suo pensiero per Andrea Delogu che in questo periodo sta vivendo l’esperienza a Ballando con le stelle 2025. “Lei mi ha capita più di chiunque altro, è stata la prima persona a chiedermi davvero cosa avevo vissuto” – ha raccontato Ema Stokholma – “Quando ci siamo conosciute lei faceva la vocalist, io la dj; siamo due persone opposte, lei è cresciuta in una comunità mentre io nella solitudine ma so che lei non se ne andrà mai…”.