Ema: “Vaccini contro Omicron a settembre”/ “In autunno parere per bimbi under 5”

Punto stampa dell’Ema sulla situazione epidemiologica in Europa e sulle prossime tappe nel contrasto al Covid-19. “Stiamo assistendo a una nuova ondata di contagi poiché le varianti Omicron BA.4 e BA.5 sono altamente trasmissibili ma siamo in una posizione molto migliore rispetto alle precedenti ondate, data la percentuale più alta di persone vaccinate in Europa”, ha esordito l’Agenzia europea del farmaco nel briefing con la stampa.

L’Ema ha ribadito che gli over 80 dovrebbero fare la quarta dose, o meglio una seconda dose di richiamo con un vaccino autorizzato. Stesso discorso per le persone vulnerabili dal punto di vista medico di qualsiasi età. Importanti aggiornamenti per quanto riguarda i vaccini aggiornati contro Omicron: i dati preliminari degli studi clinici sono soddisfacenti e i nuovi farmaci sono attesi già a settembre.

Ema: “In autunno parere su vaccini per bimbi under 5”

Nel corso della conferenza stampa, l’Ema ha riportato gli ultimi aggiornamenti sui vaccini contro il Covid di Moderna e Pfizer-BioNTech per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni. Secondo l’agenzia europea dei medicinali, il parere dovrebbe arriva all’inizio d’autunno. Nel corso del suo intervento, il responsabile della strategia per i vaccini dell’Ema, Marco Cavaleri, ha spiegato che si sta valutando la richiesta per il vaccino Spikevax di Moderna: “Speriamo davvero di arrivare molto presto a una conclusione, possiamo prevedere che avverrà dopo la pausa estiva”. Per quanto riguarda il farmaco di Pfizer-BioNTech, la valutazione dei dati è appena iniziata: anche in questo caso il parere dovrebbe arrivare a inizio autunno. Infine, l’Ema ha reso noto che è in corso la valutazione sulla possibile estensione dell’uso del vaccino Imvanex contro il vaiolo delle scimmie: “Negli Usa il vaccino è già autorizzato sia per prevenire il vaiolo che il vaiolo delle scimmie”.

