Ema: “Vaccino Novavax efficace contro Omicron”/ “Valutiamo uso in 12-17enni”

Arrivano importanti novità sul vaccino Novavax dall’Agenzia europea del farmaco. Come annunciato da Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell’Ema, i dati preliminari sul farmaco Nuvaxovid stanno mostrando che la risposta immunitaria indotta dopo la vaccinazione primaria “raggiunge la neutralizzazione di Omicron, anche se con un’efficacia inferiore rispetto ad altre varianti di Sars-CoV-2, in modo simile a quanto osservato con i vaccini mRna”.

Nel corso del suo intervento in conferenza stampa, il volto di spicco dell’Ema ha confermato che l’agenzia valuterà per il vaccino Novavax l’impiego di una terza dose, ma non solo: in programma valutazioni sull’estensione d’uso anche sotto i 18 anni d’età, per la precisione negli adolescenti tra i 12 ed i 17 anni. Così Cavaleri: “Per supportare eventualmente queste indicazioni, discuteremo gli ultimi risultati degli studi clinici con l’azienda americana”.

VACCINO NOVAVAX, LE NOVITÀ DALL’EMA

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime settimane dall’Ema sul vaccino Novavax, ma parziali riscontri sono arrivati nelle scorse ore dall’analisi estesa dello studio di fase 3 sul prodotto, condotto nel Regno Unito. Il farmaco, infatti, ha mantenuto un alto livello di efficacia per un periodo di sorveglianza per sei mesi. Entrando nel dettaglio della ricerca, l’azienda americana ha confermato “l’efficacia del vaccino dell’82,5% nella protezione contro tutte le infezioni Covid-19, sia sintomatiche che asintomatiche”. Un livello di sicurezza rassicurante, dunque, “con eventi avversi bilanciati tra i gruppi vaccino e placebo. Lo studio ha mostrato inoltre una protezione continua, con un’efficacia complessiva del vaccino dell’82,7% e del 100% contro la malattia grave, in linea con l’analisi iniziale”. Gregory M. Glenn, presidente Ricerca & Sviluppo Novavax, ha spiegato: “Questi dati hanno due implicazioni per NVX-CoV2373. È importante evidenziare che il vaccino offre protezione contro l’infezione Covid-19 sintomatica e asintomatica, e può sia interrompere la trasmissione del virus sia prevenire la malattia. Siamo incoraggiati nel vedere che il nostro vaccino mantiene un alto livello di efficacia duratura e continua a mostrare un profilo di sicurezza rassicurante in questo arco di tempo esteso”, riporta Adnkronos.

