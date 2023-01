Email libero non funziona/ Spiegato che cos’è successo: quando si risolverà?

Email di Libero non funziona: un down così non si verificava da 25 anni!52

L’email Libero non funziona (ma anche il client Virgilio), già da 36 ore. Un tempo che nel 2023 sembra assurdo, e senza esagerazioni – si spiegherebbe anche il dissenso degli utenti – per internet un numero così considerevole di ore, sarebbe quasi “utopistico”.

Un blackout così lungo come quello della mail di Libero e Virgilio non si era mai visto, neanche quando anni fa andarono offline i server di Google, Facebook e conseguenzialmente WhatsApp. Con esattezza, un down così “eterno” non si verificava da ben 25 anni, ma di chi è la colpa? E cosa sappiamo sulla potenziale e speranzosa, risoluzione del problema?

Email di Libero non funziona: non è colpa di un hacker…

Se l’email di Libero non funziona non è causa di un attacco hacker – come molti utilizzatori avevano pensato – bensì, di un problema di infrastrutture a livello tecnico. a dirlo è proprio la società che gestisce i server delle due poste elettroniche (Libero e Virgilio), nonché Italiaonline S.p.A.

Non mancano attorno a questa spiacevole – ma per molti anche disastrosa – situazione, i segni di protesta, sia da parte dei clienti privati ma soprattutto dagli abbonati, che vorrebbero far valere i propri diritti.

La società ha risposto prontamente dicendo: «Stiamo leggendo tutti i vostri messaggi, sappiamo che contate su di noi per comunicare, per questo stiamo correndo per ritornare online insieme quanto prima».

Non ha tardato ad arrivare – seppur al momento sotto forma formale – la diffida da parte del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (CODACONS), che da anni è dalla parte dei consumatori finali.

L’ente ha fatto presente a Italiaonline, di tenersi pronta ad indennizzare gli utenti che hanno ricevuto non soltanto un danno personale, ma anche materiale. L’email oggigiorno – pensiamo ai lavoratori in smart working e negli uffici – è essenziale.

Un contatto che in sua assenza e la maggior parte delle volte inevitabilmente, è essenziale.

Email libero non funziona: la risposta di Italiaonline

Proprio in questo momento arriva la risposta di Italiaonline riguardo al fatto che la mail di Libero non funziona come anche quella di Virgilio. Di seguito la lettera di comunicazione e spiegazione sull’accaduto:

“Con questa nuova comunicazione, Italiaonline vuol porgere le sue scuse su quanto sta accadendo ai clienti di Virgilio e Libero, spiegando inoltre, la fonte del problema: nelle scorse settimane, al fine di offrire un servizio sempre migliore e sempre più aggiornato, abbiamo introdotto un’innovativa tecnologia di storage a supporto delle nostre caselle mail, fornita da un vendor esterno, un produttore di tecnologie di storage utilizzato da alcune delle più grandi società al mondo”.

La società continua: “Purtroppo, a causa di un bug del sistema operativo funzionamento è stato compromesso, e di conseguenza, quello delle caselle di posta presenti su di esso. Il vendor sta lavorando incessantemente per la risoluzione del problema, creando un fix per la soluzione della problematica, con il supporto di tutti i nostri team interni.”

“Trattandosi però di un bug a livello di sistema operativo, la soluzione sta richiedendo i tempi tecnici di sviluppo, con l’obiettivo primario di tutelare l’integrità dei dati. I tempi sono stati lunghi finora, ce ne rendiamo conto. Da 25 anni siamo il fornitore mail degli italiani, i nostri utenti non sono sparsi per il mondo, ma sono i nostri vicini di casa, i nostri amici e parenti, i professionisti del nostro Paese.

Ed infine: “Non possiamo dunque non avere come priorità la tutela dei dati degli italiani, perché sono la nostra forza. Per questo vogliamo riaprire le caselle in maniera definitiva e stabile. Prevediamo di ripristinare la Libero Mail e la Virgilio Mail entro le prossime 24/48 ore. Siamo consapevoli che questo crea difficoltà ai nostri utenti, ma il nostro essere il provider di posta degli italiani, ci impone la massima serietà“.











