Emanuel Caserio è fidanzato?/ La complicità con Romina Carrisi: amicizia o amore?

Emanuel Caserio è fidanzato? La vita privata dell’attore

L’attore Emanuel Caserio è molto riservato e ci tiene a proteggere la sua vita privata dai riflettori. Ma secondo alcune indiscrezioni, da qualche mese ci sarebbe del tenero tra l’attore e Romina Carrisi, conosciuta nel salotto di “Oggi è un altro giorno”, lo show pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone, e pare che proprio qui sia nata la loro love story. Qualche mese fa Romina, figlia di Al Bano, ha condiviso tra le sue storie di Instagram un siparietto romantico che la vedeva protagonista con Caserio. A cena – assieme a Jessica Morlacchi, anche lei tra gli “affetti stabili” di “Oggi è un altro giorno” – Romina ed Emanuel avevano dato vita alla celebre scena dello spaghetto di “Lilli e il Vagabondo”, per poi scambiarsi un tenero bacio a stampo. I due, per ora, non hanno ufficializzato la loro storia, ma la complicità che li unisce è evidente.

Anche mamma Romina Power se ne è accorta e tempo fa ha pubblicato tra le sue storie di Instagram un paio di foto che vedono la sua ultimogenita insieme a Emanuel Caserio. L’attore ha quindi ricevuto l’approvazione della possibile suocera?! A gennaio 2022 Emanuel ha pubblicato su Instagram una serie di scatti insieme a Romina Carrisi: “Se doveste dare un titolo a questa sequenza dì scatti? Romina Carrisi tu sei esclusa dal gioco”, ha scritto scherzando l’attore, che nelle foto preferisce guardare il cellulare che la ragazza al suo fianco. La figlia di Al Bano e Romina Power ha commentato con un semplice cuore rosso. Immancabile il commento della loro “fata madrina” Serena Bortone: “Adorati”. Al momento Emanuel Caserio e Romina Carrisi non hanno confermato la loro relazione, sicuramente sono legati da una grande amicizia. Ma in molti, sui social, sarebbe felici di vederli insieme.

