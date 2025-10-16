Emanuel Caserio spiega i motivi dell'addio a Il paradiso delle signore: "E' come la fine di una storia d'amore"

Emanuel Caserio è intervenuto a La vita in diretta di Alberto Matano, dove ha commentato il suo addio a Il Paradiso delle signore. Il personaggio di Salvatore Amato ha detto addio: “Dopo otto lunghi meravigliosi anni, mi sono fatto un piantarello per questo addio. La cosa meravigliosa è che gli sceneggiatori hanno colto quello che pensavo anche io, in quella scena io e Salvatore eravamo intrecciati, era un grande misto, eravamo tutti una cosa sola. E’ stato un saluto sia da parte di Salvatore che di Emanuel. Devo ancora capire il motivo di questo addio, anche i miei genitori mi chiedono perché ho lasciato un progetto così solido in un’epoca di incertezze. Sentivo che come in una storia d’amore mancava il brivido verso la fine e poi è arrivata la scelta”.

Alberto Matano ha poi incalzato l’attore, ammettendo come in futuro potrebbero cambiare le cose: “Magari non è un addio e vi viene un’idea diversa in mente” le parole del conduttore del rotocalco di Rai1.

Emanuel Caserio perché ha lasciato il Paradiso delle signore? Matano lo candida per Ballando

Dopo l’addio a Il paradiso delle signore, Emanuel Caserio ha motivato la scelta intervenendo a La vita in diretta su Rai1. “Magari il prossimo anno potrebbe essere un talento di Ballando con le stelle” ha scherzato Alberto Matano in collegamento con Milly Carlucci direttamente dalle prove di Ballando con le stelle.

Vedremo se l’attore si tufferà dunque in qualche altro progetto, per adesso è solo il momento di digerire l’addio a uno dei protagonisti più amati de Il paradiso delle signore, che dopo otto anni ha deciso di prendere delle strade diverse.