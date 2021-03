Emanuel Caserio, la morte del fratello Edoardo/ “Appare spesso nei miei sogni”

Emanuel Caserio protagonista a Oggi è un altro giorno, non sono mancati i momenti commoventi per l’attore de Il paradiso delle signore. Il giovane interprete ha infatti ricordato il fratello Edoardo, morto quando aveva appena 9 anni a causa di un brutto male: «Ha avuto un brutto male al rene, poi da lì una serie di conseguenze fino al decesso». L’attore ha spiegato: «Quando ho bisogno di un conforto e di una presenza penso a lui, so che sta ovunque: viene spesso nei sogni. Alla mia famiglia piace parlare di mio fratello anche se non c’è più, perché c’è, altrimenti si rimuove per paura di provare qualcosa. Ma è sacrosanto provare qualcosa perché ti tiene con le radici ben fondate in quello che eri e quello che sei».

«Ero piccolino quando è morto, avevo 17 anni, ricordo poco, ho un po’ tutto offuscato», ha aggiunto Emanuel Caserio. La presenza di Edoardo c’è sempre nella famiglia del giovane interprete, che ha poi rivelato: «A lui ho dedicato il progetto de Il paradiso delle signore, quando ho ricevuto la chiamata ho guardato su e ho detto grazie. La sera prima gli avevo chiesto un aiuto perché avrebbe fatto piacere ai nostri genitori, avrebbe portato una ventata d’aria fresca in casa – ha spiegato Emanuel Caserio – e alla fine è andata così».

