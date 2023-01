Emanuel Caserio: “Nuova opportunità dopo Il Paradiso delle Signore”/ “GF Vip…”

Emanuel Caserio, attore de “Il Paradiso delle Signore”, fortunata fiction di Rai Uno in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, è intervenuto a Rtl 102.5 News, nel corso del contenitore “Trends&Celebrities”, condotto da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang. La sua intervista si è aperta con una notizia davvero importante: “Presto reciterò in una nuova serie tv, ma non lascio Il Paradiso delle Signore. Si tratta di un sogno che avevo da tempo. Un sogno espresso durante la notte di San Lorenzo, adesso si è avverato. Continuerò a recitare, posso dirvi solo che si tratta di una piattaforma”.

Eva Grimaldi: "Nel 1994 vissi 40 secondi di terrore"/ "Terremoto colpì casa e..."

Un futuro professionale in crescita, quindi, per Emanuel Caserio, che non ha nascosto anche altre sue ambizioni, approfondendole in collegamento con Rtl 102.5 News: “Sogno di fare il conduttore, ma non disdegno programmi come ‘Pechino Express’, lo farei con Pietro Genuardi”. E il Grande Fratello Vip? Come risponderebbe a un’eventuale chiamata da parte di Alfonso Signorini? “Non direi di no a prescindere”, ha commentato.

Lorenza Alagna, figlia Messina Denaro/ Sua ex prof: "Non ha mai rinnegato il padre"

EMANUEL CASERIO: “DOPO AMICI HO CAPITO CHE VOLEVO FARE L’ATTORE”

Nel prosieguo della sua chiacchierata con i presentatori di “Trends&Celebrities”, Emanuel Caserio ha ripercorso i suoi esordi di carriera: “Ho iniziato ad Amici e dopo quell’esperienza ho capito che volevo fare l’attore. La grande opportunità è arrivata con Il Paradiso delle Signore, che non lascerò. Ma avrò un’altra grande possibilità, si tratta di un lavoro che non posso ancora spoilerare del tutto”.

La curiosità, per ora, è dunque destinata a rimanere tale, ma un’altra piccola anticipazione Emanuel Caserio l’ha effettuata e riguarda la trasmissione di Rai Due “Boomerissima“: “Ho partecipato al nuovo programma della Marcuzzi, andrà in onda domani. Ci saranno Paola Barale, Soleil Sorge, Alessandro Tersigni, Paola Di Benedetto e tanti altri. Forse ho fatto uno spoiler…”.

Aurora Ruffino: "Sto vivendo una crisi"/ "Cerco di capire cosa voglio essere"

© RIPRODUZIONE RISERVATA