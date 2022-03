Emanuel Caserio/ “Volevo smettere di recitare e andare a Londra”

Emanuel Caserio protagonista a Oggi è un altro giorno insieme alla mamma Vanda Tuccio. L’attore de Il paradiso delle signore ha ripercorso la sua carriera, fin dagli inizi: «Era il modo per esorcizzare la mia timidezza e le mie paure: vestirmi da qualcos’altro mi faceva sentire più forte. Ho due grandi genitori che mi hanno aiutato tanto, che mi hanno insegnato che le difficoltà si affrontano tutte».

SILVIO GARATTINI/ "Ho vissuto la guerra, vedo molte similitudini tra Putin e Hitler"

Emanuel Caserio si è poi soffermato sull’esperienza vissuta nella serie tv Il commissario Rex: «Ero contentissimo perché ero stato preso come protagonista di puntata. Pensavo che fosse fatta, che mi avrebbero visti in tutta Italia. Poi vado sul set e mi fanno la prova costume. Il mio vestito era una maschera da pagliaccio: in tutta la puntata avevo questa maschera da ladro. Mi si vede solo alla fine, quando muoio».

VANDA TUCCIO, MAMMA DI EMANUEL CASERIO/ "L'ho sempre sostenuto"

Emanuel Caserio a Oggi è un altro giorno

Emanuel Caserio ha poi parlato dei momenti difficili, il primo è arrivato dopo aver vinto un premio alla Mostra del cinema di Venezia: «Credevo di avercela fatta, dopo un premio pensi che la carriera inizi. Purtroppo per due anni non ho fatto provini, né lavorato. Volevo smettere e andare a Londra per imparare le lingue». «La mia adolescenza l’ho un po’ persa, ma sono sempre stato un bambino timido, pauroso e fragile. La sto ritrovando ora: oggi mi sento più bambino di prima», ha proseguito Emanuel Caserio, per poi tornare al successo grazie all’amata serie targata Rai: «Sono stato assunto come spalla ai provini per “Il paradiso delle signore”, poi dopo un anno il provino l’ho fatto io e sono stato preso per recitare nella serie. Ho vissuto dei momenti brutti ma non mi sono mai arreso».

LEGGI ANCHE:

Olena Kurkina/ "Io, crescita in Ucraina da famiglia russa: stop ai bombardamenti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA