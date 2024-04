Emanuel Lo accusa la Celentano ad Amici 2024: “Maleducata e egoriferita”/ Lei sbotta: “Non capisci niente”

Nuova lite tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano ad Amici 2024

Si scatena una nuova lite tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano nel corso del sesto serale di Amici 2024. La lite scatta quando il primo torna a lanciare un nuovo guanto di sfida sull’improvvisazione tra la sua allieva Sofia e Marisol, ballerina di Alessandra Celentano. Una sfida, in effetti, andata in scena già qualche serale fa e vinta da Sofia.

MARTINA O SOFIA, CHI È STATO ELIMINATO AD AMICI 2024?/ Anche Holden a rischio, Zerbi scosso ma…

Memore di quanto accaduto qualche settimana fa, Alessandra Celentano ha portato in studio un tabellone per disegnarci delle palle: “Questo per dire ‘che palle’!” “Sono qui per ribadire che l’improvvisazione è molto importante!” ha dichiarato Emanuel Lo, accusando poi la collega prof di essere “maleducata ed egoriferita”.

AMICI 23 SERALE 2024, 6A PUNTATA/ Diretta e eliminato: Holden a rischio eliminazione, salvi Marisol e Dustin

Alessandra Celentano contro Emanuel Lo, Malgioglio punge il prof

Alessandra Celentano non ci sta alle accuse ed è pronta a replicare a tono al collega: “Tu vuoi far passare che io abbia detto che l’improvvisazione non è importante, quando invece per me è fondamentale. Lo ridico, perché non capisci niente: io ho detto che saper improvvisare non vuol dire saper ballare.” Le due ballerine si esibiscono e, così come nella scorsa sfida, è ancora una volta Sofia a vincere. “A te piace sempre giocare facile. Io amo gli uomini che abbiano tanto coraggio!” è però il commento con un tocco di critica di Cristiano Malgioglio ad Emanuel Lo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA