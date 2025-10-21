Tommaso Troso di Amici 25 finisce nuovamente nel mirino del prof Emanuel Lo che arriva a definire la sua danza "datata e acerba"

Al prof Emanuel Lo non è bastato il compito dato a Tommaso Troso qualche settimana fa per comprendere le sue potenzialità, motivo per il quale ha deciso di dare all’allievo di Amici 25 un secondo compito, da esibire nella puntata di domenica. Per Lo, Tommaso, pur arrivando dalla danza classica, ha carenze nel movimento ed è ‘traballante’, ecco perché torna a metterlo alla prova, con annessa lettera.

Amici 25, Lorella Cuccarini elimina Michele? "Presuntuoso, serve umiltà"/ Maglia sospesa e posto a rischio

“Ecco il compito numero 2 per te… – ha scritto il prof nella sua nuova lettera a Tommaso, che continua – La cosa che mi ha spinto a darti questo compito è il tuo movimento: acerbo e a tratti datato. Sicuramente hai voglia di lasciarti andare, ma sporcare il movimento non vuol dire buttare le cose. Anche in un piede storto c’è una tecnica ben precisa, fatta di intenzione, forza, personalità e controllo, cose che non ho visto in te.”

Maria Rosaria Dalmonte eliminata ad Amici 25? Celentano: "Non sono contenta di te"/ Lei scoppia a piangere

Amici 25, Tommaso Troso risponde alle critiche di Emanuel Lo: “Questo è offendere!”

Tommaso, che finora ha mostrato di essere un ragazzo schietto, sempre pronto a dire la sua anche se scomoda, ha fatto lo stesso anche in questa nuova occasione, discordando da Emanuel Lo e dicendosi addirittura offeso per alcune parole in particolare. “Sicuramente devo studiare molto sul movimento, però datato non credo! – ha tuonato l’allievo di Amici 25 – Al massimo legnoso o un po’ rigido perché vengo dal classico…”. Al ballerino proprio non è andato giù l’esser stato definito ‘datato’: “Antico è altro!”, ha continuato, “Questo è offendere il mio stile di ballo“, ha quindi aggiunto. Si è detto infine pronto a sostenere questo nuovo compito, deciso a mostrare tutto ciò di cui è capace.