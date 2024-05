Emanuel Lo, chi è il compagno di Giorgia/ La cantante: “non credevo che potesse andare, la vita ti smentisce”

Emanuel Lo è il compagno di Giorgia, ma anche un ballerino e coreografo professionista che durante la sua carriera ha lavorato con star del calibro di Robbie Williams, Kylie Minogue e Ricky Martin. Una carriera importante quella del coreografo e ballerino che da alcuni anni è diventato maestro di ballo della popolare scuola televisiva Amici di Maria De Filippi. Un ruolo che gli ha sicuramente regalato la grande popolarità televisiva essendo “Amici” uno dei programmi più amati e seguiti dai giovanissimi e non solo In realtà Emanuel Lo Iacono, questo il suo vero nome, si era già fatto conoscere ed apprezzare nel mondo della danza e dello spettacolo come coreografo e ballerino lavorando con grandi stelle della musica pop mondiale, ma anche con nomi italiani. Uno tra tutti quello di Giorgia, la sua compagna di vita.

In passato, infatti, Emanuel Lo ha lavorato all’album “Stonata” di Giorgia; un disco maturo e particolare in cui ha collaborato come autore di diversi brani. Non solo, Emanuel ha debuttato anche come cantante pubblicando il singolo “Woofer” con il rapper Tormento a cui ha fatto seguito anche un disco dal titolo “Cambio tutto”. Dal 2011 si è occupato della direzione di diversi videoclip lavorando con Ornella Vanoni, Giordana Angi e tanti altri.

Emanuel Lo e la storia d’amore con Giorgia: nato anche il figlio Samuel

Sicuramente il nome di Emanuel Lo è legato alla fama della compagna Giorgia. Un amore nato più di 20 anni fa tra mille difficoltà, visto che la cantautrice romana era restia a lanciarsi andare. Proprio Giorgia, la voce di tantissime canzoni di successo come “E Poi”, “Di sole e d’azzurro” e “Come saprei”, parlando dell’incontro con il ballerino e coreografo ha raccontato: “Non credevo che potesse andare, ma la vita ti smentisce. Ero più immatura di lui a gestire le emozioni”. Del resto la cantante usciva da una importantissima storia d’amore con Alex Baroni, il cantautore di “Cambiare” tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale nel 2002.

Nonostante le difficoltà iniziali alla fine Giorgia ha ceduto all’amore per il suo compagno ed oggi formano una bellissima coppia. I due sono anche diventati genitori di Samuel, il figlio nato nel 2010.











