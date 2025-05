Emanuel Lo è il compagno della cantante Giorgia, artista che sarà protagonista del Concerto del 1 Maggio a Roma che vedrà in scena tanti artisti nella Capitale. La storia tra Giorgia ed Emanuel Lo prosegue da anni ininterrottamente ed i due sono molto legati e sono una delle poche coppie del mondo dello spettacolo il cui amore non è mai stato scalfito.

Il vero nome di Emanuel Lo è Emanuel Lo Iacono, artista e specialmente ballerino che nasce a Roma l’11 Luglio 1979. Fin da piccolo l’artista mostra una grande passione per la danza e in generale per la musica. Si ispira subito a Michael Jackson e allo stesso tempo inizia a scrivere canzoni e seguire corsi di pianoforte e balleria.

Nel 1996 Emanuel Lo debutta in Rai come ballerino e pian piano diventa aiuto coreografo in vari show. Ottiene grande successo all’estero dove presenzia a concerti di star internazionali come Ricky Martin, Robbie Williams e tante altre. Negli anni inizia a collaborare anche con Giorgia, nella stesura di video e di alcune sue canzoni. Nel 2016 entra nel talent show Amici dove diventa giudice e un programma che lo rende ancora più popolare.

Emanuel Lo e il rapporto con Giorgia ed il figlio Samuel

Per quel che riguarda la vita privata Emanuel Lo è legato a Giorgia da oltre 20 anni, era il 2004 e i due si conoscevano da poco, si sono conosciuti a lavoro. Emanuel ha spiegato che inizialmente non voleva avere rapporti di questo tipo anche perchè voleva tenere separato lavoro e vita privata ma con Giorgia non c’è riuscito.

Il legame tra i due era troppo forte e alla fine le ha scritto una lettera per raccontarle il suo amore. Dalla loro storia è nato nel 2010 Samuel che ora ha 15 anni ed Emanuel Lo ha raccontato a Vanity Fair: “Mi piace vederlo crescere. Sarebbe stato facile spingerlo verso la danza o la musica ma io e Giorgia abbiamo deciso che deve essere solo lui a fare le sue scelte”.

E riguardo al legame con Giorgia Emanuel Lo ha spiegato a Verissimo: “Sono sempre stato innamorato di Giorgia, l’ho scoperta da subito ma ero troppo piccolo. Poi le nostre età si sono avvicinate e mi sono subito innamorato di lei”. Emanuel ha spiegato che la loro storia è nata dopo due anni di lavoro professionale ma lui in fondo si sentiva sempre molto legato a lei.