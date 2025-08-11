Emanuel Lo e Giorgia festeggiano il traguardo dei vent'anni d'amore, tra grandi emozioni, crisi e rinascite inaspettate: "Abbiamo vissuto tutto..."

Vent’anni d’amore tra emozioni e momenti indimenticabili, come la nascita del figlio Samuel, crisi e rinascite. Oggi Giorgia ed Emanuel Lo riguardano con orgoglio il loro percorso di coppia, con una consapevolezza ed una maturità che li tiene uniti più che mai. La cantante cinquantaquattrenne e l’insegnante di Amici, nove anni più giovane di lei, hanno trovato il perfetto equilibrio l’una al fianco dell’altro e oggi sono inseparabili. Eppure in passato non sono mancati i momenti difficili, sia per la differenza di età che a lungo andare avrebbe potuto rappresentare un ostacolo, sia per crisi passeggere che fortunatamente sono state risolte.

In una intervista a Verissimo, la stessa cantante aveva confidato di aver avuto dei pregiudizi nei confronti del suo attuale compagno, quando lo aveva incontrato. “Agli inizi c’erano perché pesava la nostra differenza di età, ma poi è tutto svanito”, le parole di Giorgia.

La cantante descrive il marito come una persona estremamente sensibile e generosa, ma anche presente e attenta, soprattutto con il figlio. Emanuel Lo, dal canto suo, non nega di essere sempre stato attratto da Giorgia, ma di aver dovuto aspettare l’età giusta per farsi avanti. “Mi ricordo che mi sono innamorato prima della sua voce e poi di lei. Quest’amore è rimasto lì, finché ci siamo incontrati…”, ha detto con gli occhi a cuore nel salotto di Verissimo.

Come dicevamo, però, non sono mancati i momenti bui nel loro rapporto. Fasi difficili in cui alla fine la coppia ne è uscita più forte: “Abbiamo vissuto tutto quello che deve vivere una coppia: i momenti felici, i litigi, l’amore per un figlio, la separazione, l’odio e di nuovo l’amore”, aveva raccontato il maestro di Amici, oggi finalmente sereno al fianco di Giorgia.