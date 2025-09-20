Emanuel Lo, il marito di Giorgia, parla del primo incontro con la cantante: "Scattò una scintilla, poi le scrissi una lettera..."

Sono passati più di vent’anni dal loro primo incontro. Ma oggi Giorgia e suo marito Emanuel Lo sono più innamorati che mai. La cantante e il coreografo spesso hanno raccontato le tappe del loro amore, condividendo col pubblico e i fan anche i lati imperfetti del loro rapporto. Le crisi, le rinascite e le sfide più complesse affrontate come coppia. Parlando in una recente intervista a Chi, il marito della cantante si è invece soffermato sulla quella forza motrice che agitò fin dai primi giorni la loro conoscenza.

Una scintilla, scaturita dopo un intenso scambio di guardi, che fece capire ad entrambi di non poter fare a meno l’uno dell’altro. “C’è stata subito una scintilla tra di noi ma per me il lavoro non si mischia mai ai sentimenti”, ha confidato Emanuel Lo nel corso della suddetta intervista.

Emanuel Lo e Giorgia, vent’anni d’amore tra alti e bassi

Poi però l’attrazione è diventata incontenibile e sia Giorgia sia Emanuel Lo hanno alzato bandiera bianca. “Quando ci siamo visti ancora non ce la facevo più, perché sentivo qualcosa di forte..”, racconta il coreografo. Sono serviti sei mesi per far sì che la cantante e il futuro marito si ritrovassero, per vivere appieno il loro amore.

“E’ stata la salvezza dei nostri sentimenti, perché ci siamo liberati”, ha ricordato ancora emozionato Emanuel Lo. Oggi la coppia vive serenamente il proprio amore, impreziosito dall’arrivo del figlio Samuel, ormai quindicenne. “Un figlio puoi non farlo o farlo con chi vuoi. Io ho sofferto tanto perché non rimanevo incinta”, aveva confidato la cantante in una intervista a Vanity Fair, dicendo che in fondo “la famiglia la fa l’amore”. Parole che la dicono lunga sul rapporto speciale che la cantante ha instaurato col compagno e con suo figlio.

