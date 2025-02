Emanuel Lo e Giorgia preparano il matrimonio: “Dobbiamo organizzarci”

Questa sera la grande cantante Giorgia tornerà sul palco del Festival di Sanremo 2025 con la sua canzone La cura per me, che porta la firma di Blanco e si appresta a vivere da protagonista la kermesse sanremese. Al fianco dell’artista romana ci sarà come sempre il compagno di vita Emanuel Lo, noto professore di Amici, che ha avanzato anche la proposta di nozze alla cantante, ma tra i due manca ancora l’evento vero e proprio che presto potrebbe finalmente divenire realtà:

“La proposta c’è stata così come la commozione del momento” ha rivelato Giorgia che allo stesso tempo si è detta spaventata per una riprogrammazione del matrimonio: “Non lo so, poi mi tocca occuparmene e ho da fà. E poi me lo deve chiedere lui, perché io sono femminista, ma almeno quello… Famo già tutto noi” ha rivelato l’artista capitolina.

Emanuel Lo e la longeva storia con Giorgia: “Ho sofferto quando non rimanevo incinta”

Nonostante la mancata celebrazione del matrimonio fino ad oggi, Emanuel Lo e Giorgia hanno già messo in piedi una famiglia speciale e piena d’amore nel corso degli anni. Dalla loro relazione è infatti nato il figlio della coppia, Samuel, venuto al mondo nel 2010 e che ha rappresentato certamente il picco della loro felicità, a maggior ragione considerando che i due avevano sofferto prima del lieto evento: “Ho sofferto perché non riuscivo a rimanere incinta” ha confessato la cantante in una intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair.

La coppia nata oltre vent’anni fa adesso attende il lieto evento, intanto Giorgia si tufferà a capofitto sul Festival di Sanremo dopo la fortunata avventura come conduttrice di X-Factor dei mesi scorsi, mentre il suo compagno Emanuel Lo è tornato dietro la cattedra di Amici di Maria De Filippi nei panni di professore di ballo del talent.