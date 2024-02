Emanuel Lo, chi è marito di Giorgia/ Difficoltà a diventare genitori: “Ci provavamo, ma non arrivava mai…”

Emanuel Lo, con Giorgia ha realizzato il sogno di diventare padre: “Ci avevamo provato tanto ma non arrivava mai, poi…”

L’amore tra Emanuel Lo e la cantante Giorgia dura da oltre vent’anni. Benché non si siano mai sposati, i due si considerano a tutti gli effetti marito e moglie. Ad unirli c’è la passione per la musica, ma anche la nascita di un figlio, Samuel, nel 2010, che ha coronato la loro storia. In un recentissimo passaggio a Verissimo, Emanuel Lo ha ripercorso il nastro del tempo riguardo la relazione con Giorgia, rivelando dettagli inediti. “Ad un certo punto volevo diventare papà, ne sentivo proprio il bisogno”, ha raccontato l’insegnante di Amici.

Emanuel Lo, compagno Giorgia/ Lui: "sin dal primo incontro ho capito che c’era una filo che ci legava"

“Prima che arrivasse, ci avevamo provato tanto, ma non arrivava mai; poi è successo”, ha detto Emanuel Lo. La scelta del nome non è stata casuale, perché “Samuel significa, non a caso, ‘Dio ha ascoltato'”. Con la sua compagna, ovviamente, non sono mancati alti e bassi in questi anni, ed Emanuel Lo ha confermato che hanno rischiato di lasciarsi. “Ci siamo anche lasciati diverse volte. Una volta siamo stati separati per quasi un anno”, ha precisato.

La differenza d’età che spaventava Giorgia ed Emanuel Lo, la cantante era sicura che lui l’avrebbe lasciata

Uno dei problemi principali con cui hanno dovuto fare i conti soprattutto all’inizio della relazione è stata la differenza d’età. “Lui aveva 23 anni e io 31, mi sentivo a disagio; infatti, gli dissi: sei meraviglioso, ma io sono troppo grande”, ha raccontato invece Giorgia a proposito dei pregiudizi anagrafici. “Quando ci siamo messi insieme, gli dicevo: ‘Vedrai che mi lascerai per una più giovane’, e invece sono passati 20 anni. Sì, sono passati vent’anni e adesso ci detestiamo l’un l’altra perché dopo 20 anni è normale, è la forma di amore moderno”.

“La cosa bella è che conosciamo i difetti l’uno dell’altro e quindi sai quando una cosa ti darà fastidio”, ha continuato la cantante. Qualche scaramuccia, di tanto in tanto, scaturirebbe anche dal differente modo di Emanuel Lo e Giorgia di tenere in ordine la casa, con il compagno accusato dalla cantante di essere un po’ troppo disordinato.











