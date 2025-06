Emanuel Lo, chi è il compagno di Giorgia: “Ecco perché non ci siamo mai sposati”

Questa sera su Canale5 andrà in onda la terza ed ultima puntata de Il Volo Tutti Per Uno, evento speciale dedicato alla carriera dei tre tenori iniziata quando erano piccolissimi e proseguita in giro per il mondo. Sarà una serata di grande musica impreziosita da grandissimi artisti come Giorgia. La cantante il cui nome completo è Giorgia Todrani non ha bisogno di molte presentazioni mentre per quanto riguarda la sua vita privata dal 2003 è al fianco del ballerino e coreografo Emanuel Lo, attualmente coach del talent di Canale5 Amici di Maria De Filippi.

Chi è Emanuel Lo, compagno di Giorgia? Emanuel Lo Iacono ha 45 anni, è nato infatti l’11 luglio 1975 a Roma ed è un coreografo e ballerino. Il primo incontro con la cantante è stato raccontato da lei stessa di recente in un’intervista a La Repubblica e dal coreografo a Verissimo. Per lui è stato un vero e proprio colpo di fulmine quando l’ha vista cantare in tv e le ha scritto per chiederle di partecipare ad un suoi videoclip è stato provinato e scelto ma quando ha chiesto alla cantante di uscire insieme quest’ultima era molto restia soprattutto per la differenza d’età. Lui ha 8 anni in meno. Ed invece a poco a poco anche lei ha ceduto. I due stanno insieme dal 2003, sono passati 21 anni e non sono ancora più innamorati che mai. Tuttavia in molti si chiedono perché Emanuel Lo e Giorgia non si sono mai sposati, la risposta l’ha fornita la cantante a Chi, c’è stata la proposta di matrimonio ma non si è mai concretizzata ed adesso a distanza di anni i due stanno bene così.

La storia d’amore tra Giorgia ed Emanuel Lo è stata coronata nel 2010 dall’arrivo del figlio Samuel che oggi è un adolescente di 15 anni. “Da quando è nato nostro figlio, Emanuel mi ha sempre aiutato e mi ha permesso di proseguire la mia carriera.” ha confessato in passato la cantante al podcast di Gianluca Gazzoli BSMT aggiungendo che si è riuscita a continuare nella sua carriera ad alti livelli, a fare tre album e girare per l’Italia in tour e concerti e perché ha avuto di fianco Emanuel. Tuttavia non sono mancate le difficoltà, la cantante ha raccontato a Vanity Fair: “Samuel non è arrivato subito, ho sofferto tanto perché non rimanevo incinta.” Su che tipo di mamma è adesso, invece, ha ammesso che è una mamma severa ed esigente soprattutto per quanto riguarda la scuola.