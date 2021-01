Emanuel Lo, compagno Giorgia dopo Alex Baroni/ Lei:”dopo sette anni di tentativi è arrivato Samuel”

Emanuel Lo è il compagno della cantante Giorgia: dal primo incontro in tour al grande amore fino alla nascita del figlio Samuel. Un amore importante quello nato fra una delle voci più belle del panorama musicale italiano e il ballerino e coreografo. Non sono mancati però dei momenti di grande difficoltà visto che la cantante dopo la terribile morte di Alex Baroni non voleva più innamorarsi. Con pazienza, costanza ed amore, il ballerino e coreografo è riuscito a conquistarle il cuore facendole capire che poteva esserci ancora una possibilità in amore. Tutto è cominciato durante il tour del 2004 della cantante: Emanuel era uno dei ballerini e non appena l’ha vista ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Il ballerino ha cominciato così a corteggiarla ricevendo diversi no dalla cantante che, oltre a non credere più nell’amore, era bloccata anche dalla differenza dì età. A distanza di anni l’amore tra i due è più forte che mai come ha raccontato la cantante a Vanity Fair: “amo molto Emanuel, anche se per ora non lo sposo. Muoviamo i nostri passi in questo nuovo assetto, lottando per qualche scampolo di intimità. Niente è come prima, ma può essere meglio. Ha otto anni meno di me, ma era pronto a diventare genitore prima che lo fossi io. Con Samuel è molto dolce, ai limiti dell’ansioso e dell’iperprotettivo: a volte sono quasi gelosa del rapporto tra loro”.

Giorgia: “Emanuel Lo non si è lasciato mai abbattere”

Dall’amore con Emanuel Lo, infatti, Giorgia ha avuto il figlio Samuel arrivato dopo due aborti. “Anche in quell’occasione Emanuel non si è lasciato abbattere. Mi ha costretta a venire a patti con la mia angoscia, con la paura delirante che tutto possa andare a rotoli da un istante all’altro” ha raccontato Giorgia che è diventata mamma di Samuel dopo sette anni di tentativi. A confessarlo è stata sempre Giorgia negli studi di Verissimo: “finalmente, dopo sette anni in cui ci provavamo, è arrivato Samuel. Vivevo questa mancanza con grande tristezza, ma nel momento in cui ho rinunciato mentalmente all’idea di diventare madre, è arrivato questo biondino meraviglioso”. Un amore che la cantante ha condiviso anche con i suoi fan visto che nel videoclip di “Scelgo te” ha voluto anche il compagno e il figlio Samuel.



