Emanuel Lo dopo l’eliminazione di Kumo da Amici 2024 assicura: “Ci vediamo fuori”/ Nuovi progetti insieme?

Kumo eliminato da Amici 2024, Emanuel Lo rompe il silenzio: “Felice del tuo percorso, ci vediamo fuori”

La prima puntata del Serale di Amici 2024 ha visto l’eliminazione di Ayle e Kumo. Quest’ultima eliminazione ha spiazzato tutti perché il ballerino era tra i favoriti alla finale e, addirittura, tra i possibili vincitori del circuito ballo. E invece il suo percorso si è concluso prematuramente. Adesso, però, ad incoraggiare e sostenere pubblicamente il suo allievo anche fuori dalla scuola è intervenuto Emanuel Lo. Il coreografo e ballerino con poche semplici parole gli ha dichiarato tutta la sua stima, ha sottolineato il suo talento ed ha assicurato che i due si incontreranno sicuramente anche fuori dal talent di Maria De Filippi.

Raimondo Todaro, lite con Emanuel Lo ad Amici 2024: "Non metterti in mezzo ai ragazzi!"/ "Fatti i fatti tuoi"

Nel dettaglio, infatti, Emanuel Lo dopo l’eliminazione di Kumo (Tiziano Cotro) da Amici 2024 ha postato su Instagram una storia con parole piene di stima: “Sono felice del tuo percorso all’interno della scuola. So che puoi realizzare il tuo sogno. Credi sempre in te stesso. Ci vediamo fuori. In bocca al lupo”. Il ballerino a sua volta ha ripostato la dedica aggiungendo: “Grazie per la fiducia, coach.” E non è tutto, perché successivamente il giovane ha anche ringraziato il suo coach in un altro messaggio. Ci sarà qualche progetto insieme per il coach e il suo ex allievo?

Amici 2024, web furioso con Emanuel Lo per la maglia del Serale a Nicholas/ Che ne sarà di Kumo?

Emanuel Lo fa una promessa a Kumo, l’ex ballerino di Amici 2024: “Sono felice di ciò che è stato e di ciò che sarà”

E mentre Emanuel Lo ha speso parole bellissime di ammirazione e elogio per il suo ex ballerino, a sua volta Kumo appena eliminato da Amici 2024 lo ha pubblicamente ringraziato per il suo percorso: “Un ringraziamento speciale va a te Emanuel Lo che hai creduto in me dal primo giorno. Hai creduto nella mia arte e nella persona che sono. Come mi hai sempre detto tu vita danza vanno di pari passo. Un grazie non basta, il mio sogno si realizzerà come hai scritto nel regalo di Natale. Grazie Manu.”

Nicholas di Amici 23 va al serale ma cambia squadra/ Colpo di scena in studio: lascia Todaro per…

Il percorso di Kumo all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi è stato altalenante. Entrato come uno degli allievi di danza più promettenti nel corso delle varie puntate del daytime ha avuto non pochi contrasti con il suo coach che ha scelto di non farlo accedere subito al Serale. Durante un momento di forte sconforto per la maglia assegnata a Nicholas e non a lui, Kumo si era sfogato con Emanuel Lo: “Non metto in dubbio che Nicholas si meriti la maglia, tanto di cappello ma cosa devo pensare io che sono un ragazzo che si è fatto il culo per cinque mesi appresso a te. Posso capire Sofia o Lucia, che erano sopra di me in classifica…”Tuttavia durante le varie sfide della 1^ puntata del Serale di Amici 23 ha dimostrato di avere talento e grinta per un futuro davanti, e la promessa di Emanuel Lo ne è la prova.













© RIPRODUZIONE RISERVATA