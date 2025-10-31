Emanuel Lo ha rimproverato duramente il suo allievo Alessio Di Ponzio ad Amici 25: cos'è successo nel corso del nuovo daytime

Così come accaduto nelle scorse settimane per gli allievi di canto di Amici 25, anche i prof di ballo hanno voluto chiedere ai coreografi ed insegnanti che seguono i ragazzi durante la settimana un parere su di loro. Se per tutti Pierpaolo è l’allievo più attento e propositivo, altri concorrenti, come Alessio Di Ponzio, non danno sempre il meglio in sala. Quest’ultimo, in particolare, si adagerebbe un po’ sulle sue capacità, senza sforzarsi ad andare oltre, secondo la sua insegnante Arianna Forte (ex allieva di Amici 18).

Il giudizio non è piaciuto ad Emanuel Lo, suo prof, che ha invitato Alessio a fare di più. Quando però l’allievo ha lasciato la sala, ha ammesso che non si aspettava questo rimprovero. Parole, queste, che hanno portato Emanuel a chiedere un confronto immediato con il suo allievo.

Emanuel Lo rimprovera duramente Alessio Di Ponzio ad Amici 25: cos’è successo

Emanuel Lo è apparso sin da subito furioso con Alessio e ne ha spiegato le motivazioni: “Se Arianna o qualunque professionista dice una cosa, è per il vostro bene. – ha esordito – Poi, se hai qualcosa da dire, è fondamentale che tiri fuori le palle e lo dici al momento. Questa è una cosa sbagliatissima, che fa parte di questo percorso.” Alessio non ha avuto modo di rispondere ad Emanuel Lo, che intanto ha proseguito come un fiume in piena, avvertendolo: “Non credere che essendo il secondo anno che fai amici puoi restare e adagiarti, io voglio di più, non voglio Alessio dell’anno scorso o di adesso, voglio Alessio del domani, voglio 18 volte quello che può essere Alessio. Non ho bisogno di parole ma di fatti, che stanno anche in queste situazioni.” Così ha concluso: “Ti chiedo di lavorare su questo e da adesso in poi voglio vedere uno scatto.” L’ha infine invitato a non piangersi addosso ma soltanto ad impegnarsi e lavorare.

