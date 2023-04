Emanuel Lo e Cuccarini, video scena ‘hot’ e spogliarello ad Amici 2023/ Zerbi basito: “50 sfumature di prof”

Emanuel Lo e Lorella Cuccarini infiammano il serale di Amici 2023 con una coreografia ‘hot’

Il nuovo guanto tra prof del serale di Amici 2023 riserva momenti infuocati al pubblico del talent di Canale 5. Anche per il quinto serale, ogni coppia di professori ha preparato una prova da esibire di fronte alla giuria, che assegnerà il consueto premio alla coppia vincitrice. Se Zerbi lascia spazio alla Celentano con un tango sensuale, e Arisa canta una canzone classica napoletana mentre Raimondo Todaro le balla di fianco, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo portano in scena un passo a due molto sensuale.

Sulle note de ‘Il bene nel male’ di Madame, Cuccarini ed Emanuel portano in scena una coreografia che parla di un amore tormentato ma anche molto passionale, al punto che, verso la fine della performance, i due si corrono incontro, si abbracciano e toccano con foga, infine iniziano a spogliarsi. Una scena che lascia tutti a bocca aperta e conquista gli applausi del pubblico e della giuria. Il forte ‘erotismo’ che trasuda la coreografia arriva dritto alla giuria, che premia proprio loro come i vincitore. E, sul finale, non manca la battuta di un sorpreso Rudy Zerbi: “È stato 50 sfumature di prof!”

