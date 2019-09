Emanuel Lo e Giorgia, bacio acrobatico/ “Upside Down”: amore top a favore di social

Emanuel Lo e Giorgia stanno insieme da molti anni ormai. Tra il celebre coreografo e la cantante c’è una passione talmente forte da avere messo al mondo anche un figlio, il piccolo Samuel nato nel 2010. Uno scatto pubblicato dal ballerino, immortala la coppia intenta a scambiarsi un appassionato bacio acrobatico che sta facendo il giro della rete. Tanti i commenti da parte degli estimatori, sia per la bellezza dello scatto che per la difficile posizione che hanno dovuto assumere per potere immortalare la fotografia sul web. L’innegabile svolta per la cantante è arrivata proprio nel 2004, anno in cui Giorgia ha incontrato il ballerino e coreografo: “Finalmente, dopo sette anni in cui ci provavamo, è arrivato Samuel. Vivevo questa mancanza con grande tristezza, ma nel momento in cui ho rinunciato mentalmente all’idea di diventare madre, è arrivato questo biondino meraviglioso”, ha raccontato intervistata lo scorso marzo da Silvia Toffanin durante Verissimo.

Emanuel Lo e Giorgia, bacio acrobatico

Emanuel Lo e Giorgia, nonostante più di 15 anni di amore, non pensano al matrimonio: “In realtà molti anni fa Emanuel mi ha chiesto di sposarlo e io gli ho anche detto di sì. Poi, però, se non è la donna che organizza, l’uomo non lo fa, perciò è finita lì”, ha confidato la cantante sempre intervistata da Silvia Toffanin. Proprio durante quella occasione, la celebre interprete di “Come saprei” ha avuto modo di ricordare anche Alex Baroni, il suo grande amore morto per colpa di un incidente in motocicletta. “Non sono mai stata brava a parlare di lui, ma Alex va ricordato, come uomo e come artista, perché ha rappresentato un momento importante per la musica italiana”. “La sua perdita è stata una voragine nella mia vita e in quella della sua famiglia. La sera prima di morire mi aveva lasciato un messaggio sul telefono al quale non avevo risposto. Questo messaggio l’ho conservato per molto tempo, poi mi si è cancellato… credo sia stato un segno”. Se volete visionare il bacio acrobatico di Giorgia ed Emanuel Lo, potete trovarlo a seguire.

Visualizza questo post su Instagram Upside Down Un post condiviso da Emanuel Lo Official (@emanuelloofficial) in data: 15 Set 2019 alle ore 10:24 PDT





