Emanuel Lo e Giorgia come Ben Affleck e Jennifer Lopez/ La foto piccante al mare

Emanuel Lo e Giorgia come Ben Affleck e Jennifer Lopez. Mentre il ritorno di fiamma dell’anno continua a scatenare paparazzi e gossip, la celebre cantante italiana e il suo compagno, famoso coreografo, si godono le vacanze, mostrando ai fan anche qualche loro immagine. L’ultima, in particolare, ha fatto impazzire il web in quanto ripropone proprio un’iconica immagine di JLo e il suo Ben. Era il 2002 quando Jennyfer Lopez lanciava il tormentone “Jenny from the block”. Nel video del brano, la cantante è su uno yacht, stesa a prendere il sole, e in una scena Ben è lì con lei con una mano sul suo lato B. Un’immagine riproposta recentemente dai due, ma con 20 anni in più. Inutile dire che i fan sono impazziti e l’accostamento dei due momenti è diventato virale, tanto che anche Emanuel Lo e Giorgia hanno voluto ‘celebrarlo’ a modo loro.

Giorgia “Alex Baroni? Pensavo di voler morire”/ “La scelta era se sopravvivere o no…”

Emanuel Lo e Giorgia, un grande amore nato nel 2004

Emanuel Lo e Giorgia sono una coppia solida, molto amata dal pubblico. I due stanno insieme dal 2004 e sei anni dopo è nato il figlio Samuel. In un’intervista di qualche tempo fa, Giorgia tuttavia spiegò che gli inizi non sono stati semplici tra loro: “Facevo di tutto per allontanarlo da me. Otto anni in meno, bello, muscoloso, io gelosa pazza, pensavo: quando sarà decrepita tu sarai ancora bono, sai che tortura – ha raccontato – Mi dava l’aria di uno sciupafemmine e mi rifiutavo di vedere la brava persona dietro il mio pregiudizio. Ero una cavallina matta come dice Emanuel. Alla fine mi sono lasciata andare e magicamente, non ci avrei mai sperato, ho imparato a non essere gelosa”.

Emanuel Lo, compagno Giorgia/ “Mi dava l'aria di uno sciupafemmine invece...”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuel Lo Official (@emanuelloofficial)

LEGGI ANCHE:

Giorgia/ La cantane compie 50 anni: “Sono ferma a 26...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA