Puntata speciale di Verissimo, oggi domenica 25 maggio 2025, dedicata ad Amici 24 Serale 2025 con tanti ospiti non solo i finalisti ma anche alcuni coach come Emanuel LO. Tuttavia se si parla del talentuoso e sensuale coach di danza di Amici non si può non pensare alla sua compagna di vita da ben 21 anni: la cantante Giorgia. Emanuel Lo e Giorgia si sono conosciuti più di vent’anni fa ed immediatamente è scattata la scintilla, hanno un figlio Samuel, che oggi ha 15 anni, ma non si sono mai sposati. E sul mancato matrimonio i due hanno rotto il silenzio nei mesi scorsi.

La conduttrice di X Factor, Giorgia infatti, in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair ha rivelato che la proposta di matrimonio da parte di Emanuel Lo c’è stata, ma poi non si è mai concretizzata e la cantante non è sicura di volersi sposare. Da parte sua, invece, il coach di Amici di Maria De Filippi in un’intervista più recente concessa a Chi ha confessato che sebbene non siano la coppia perfetta e non manchino gli alti e bassi, hanno trovato un equilibrio perfetto: “Abbiamo passato tante fasi, ma oggi ci guardiamo e sentiamo gli anni che ci siamo guadagnati insieme”. Le nozze non sono in programma, dunque, ed ecco perché Emanuel Lo e Giorgia non si sono mai sposati.

Verissimo, Emanuel Lo riconfermato ad Amici: “Anno è passato ma a presto”

Oltre alla storia d’amore con Giorgia, Emanuel Lo da alcuni anni è uno coach di Amici di Maria De Filippi. In questa edizione non sono mancati gli scontri con Alessandra Celentano, soprattutto per i guanti di sfida, mentre un suo allievo, Francesco Fasano, è arrivato in finale e nonostante l’indiscusso talento non è riuscito a vincere nè l’edizione nè nella sua categoria a causa del fatto che è entrato in corsa nel programma. Finito il talent, tuttavia Emanuel Lo si è lasciato andare alle confessioni lasciando intendere il suo ritorno nella prossima edizione, dopo aver parlato del percorso di tutti gli allievi, dei loro sogni e della loro passione ha ringraziato tutti, soprattutto Maria De Filippi e poi ha salutato con ‘a presto.’ Il saluto ‘a presto’ lascia intendere che Emanuel Lo sarà riconfermato ad Amici come coach anche per la prossima edizione?